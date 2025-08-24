Babnet   Latest update 22:37 Tunis

المرصد الوطني لسلامة المرور: ارتفاع حوادث الطرقات بـ8,79&1642; منذ بداية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61c8282c47ba91.24740467_igkqhnpejmolf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 21:39
      
كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في حوادث الطرقات بنسبة 8,79 بالمائة منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 21 أوت 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبحسب آخر إحصائيات المرصد، فقد تم تسجيل 5 حوادث مرور بتاريخ 21 أوت، أسفرت عن 6 قتلى و3 جرحى.



وأشار التقرير إلى أن عامل السهو وعدم الانتباه يبقى السبب الأول لهذه الحوادث بنسبة 40,62 بالمائة، متسبّبًا في وفاة 237 شخصًا أي ما يعادل 30,38 بالمائة من إجمالي القتلى.

يُذكر أن الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات كانت قد نبهت سابقًا إلى الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الباهظة لهذه الظاهرة، حيث قدّر عضو مكتبها التنفيذي أشرف اليحياوي الخسائر الناجمة عن حوادث المرور بنحو 8000 مليون دينار سنويًا، أي ما يعادل 5,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.


