المرصد الوطني لسلامة المرور: ارتفاع حوادث الطرقات بـ8,79&1642; منذ بداية 2025

كشف المرصد الوطني لسلامة المرور عن تسجيل ارتفاع في حوادث الطرقات بنسبة 8,79 بالمائة منذ بداية السنة وإلى غاية يوم 21 أوت 2025، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.



وبحسب آخر إحصائيات المرصد، فقد تم تسجيل 5 حوادث مرور بتاريخ 21 أوت، أسفرت عن 6 قتلى و3 جرحى.

