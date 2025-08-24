تونسيتان ضمن القائمة القصيرة لجائزة "بحر من الكلمات"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ab422d7659c9.46889710_fmqipklognhje.jpg width=100 align=left border=0>

تم الكشف عن القائمة القصيرة لجائزة بحر من الكلمات لسنة 2025 والتي تضمنت أسماء العشرة متأهلين للمرحلة النهائية منهم الشابتان التونسيتان ساندرا سامي وشذى فجرواي.

وتضمنت القائمة القصيرة وهي قائمة المتأهلين لنهائيات الجائزة أسماء شبان وشابات من بلغاريا ومصر وكرواتيا والأردن ومقدونيا واسبانيا وفلسطين.

وجائزة A Sea of Words، هي مسابقة أدبية شبابية ينظمها سنويا المعهد الأوروبي للمتوسط IEMed ومؤسسة "أنا ليندت"، وهي تهدف إلى إتاحة الفرصة للشباب في منطقة البحر الأبيض المتوسط للتعبير عن رؤيتهم للمستقبل من خلال الإبداع الأدبي عبر توفير مساحة لهم للتعبير عن القضايا الاجتماعية والثقافية والبيئية التي تهم منطقة المتوسط. وهي مسابقة موجهة إلى الشباب الذين تتراوح سنهم بين 18 إلى 30 سنة من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط وأوروبا.





وسيشارك المتأهلون العشرة، أصحاب أفضل 10 نصوص، في حفل يقام في مدينة برشلونة في سبتمبر المقبل يخصص لتوزيع الجوائز والمشاركة في عديد الأنشطة ثقافية وحوارية، كما ستُنشر نصوصهم في كتاب خاص بالجائزة.