قابس: منزل الحبيب تتحول من أرض صحراوية جرداء الى قطب فلاحي ومركز لانتاج الطاقة المتجددة

تشهد معتمدية منزل الحبيب، وهي من المناطق الصحراوية بجهة قابس، نقلة نوعية في أوضاعها بفضل الاستثمارات المنجزة والمبرمج انجازها بهذه المنطقة.



فبعد أن كان النشاط الاقتصادي بهذه المعتمدية مقتصرا بحكم الطابع الصحراوي لهذه المعتمدية على تربية الماشية ويرتكز بالأساس على الفلاحة البعلية شهدت هذه المنطقة خلال السنوات الأخيرة احداث 24 منطقة سقوية عمومية وانجاز العديد من المشاريع الفلاحية الخاصة لترتفع بذلك جملة المساحة السقوية بهذه المنطقة وفق معطيات سابقة تحصل عليها صحفي " وات " من خلية الارشاد الفلاحي بمنزل الحبيب الى أكثر من 500 هكتارا "هك".



وقد انتشرت بمنزل الحبيب وعلى نطاق واسع غراسة الزيتون السقوي وباتت المنطقة تشتمل على ما يقارب 12500 هك من الزياتين المنتجة تنضاف اليها مساحة هامة من الزياتين الفتية مما شجع أحد المستثمرين على انجاز معصرة عصرية للزيتون بزقراطة من المنتظر أن تشرع في العمل مع انطلاق موسم الزيتون.وقد شجع تركيز الفلاحة السقوية بمنزل الحبيب على بروز أنشطة فلاحية جديدة لم تكن موجودة من قبل بالجهة ومن بينها زراعة الخضروات والأعلاف والفستق فيما واصل قطاع تربية الماشية تطوره وباتت المنطقة تضم قطيعا هاما يعد قرابة 100 ألف من رؤوس الخرفان والماعز.من جهة أخرى، بدأ اهتمام المستثمرين في مجال الطاقات المتجددة يتزايد بمعتمدية منزل الحبيب وفي هذا الاطار من المنتظر ان تنطلق شركة " فولتاليا تونس" في بداية سنة 2026 في انجاز محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة المهاملة بطاقة 130 ميغاوات وهو مشروع تبلغ كلفته 350 مليون دينار.من جهتها تعد شركة " بو انرجي" لانجاز مشروع لانتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة زقراطة بطاقة انتاج تبلغ 75 ميغاوات بموقع يغطي مساحة 494 هك.ويتكون هذا المشروع من مجموعة من النواعير الهوائية مع قواعدها حيث تحتوي كل ناعورة على مولد لتحويل الطاقة الحركية الناتجة عن دوران الشفرات الى كهرباء.وحسب ما تم تقديمه من معطيات في جلسة خاصة انعقدت حول هذا المشروع بمقر ولاية قابس في جويلية الفارط ، فانه سيتم استكمال الدراسات البيئية والاجتماعية لهذا المشروع في نهاية 2025 وانهاء قياسات طاقة الرياح والمشاركة في المناقصات الخاصة بهذا النشاط في 2026 لينطلق انجاز هذه المحطة بين سنتي 2028 و2029.