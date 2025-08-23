اتحاد تطاوين يتعاقد مع المهاجم حسن الشلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9a2e9c1e583.94774230_piofghmeljknq.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد تطاوين عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم حسن الشلي اللاعب السابق لأولمبيك سيدي بوزيد.

ويعد هذا الانتداب هو الثامن لاتحاد تطاوين في فترة الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع لاعبي الرواق ريان القديري وشاهين الكوني والظهير الأيسر رمزي الرقيق والمهاجم أشرف العجيمي والظهير الأيمن أحمد الطوايبي والمدافع المحوري فراس مقني ومتوسط الميدان فراس خير الله.

يذكر أنّ اتحاد تطاوين، الذي يتطلع الى العودة الى صفوف فرق النخبة، سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى التي تضم ايضا جمعية مقرين - سكك الحديد الصفاقسي - أمل حمام سوسة - نادي محيط قرقنة - نادي حمام الأنف - بعث بوحجلة - هلال مساكن - هلال الشابة - مكارم المهدية - كوكب عقارب - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - اتحاد بوسالم - سبورتينغ بن عروس