Babnet   Latest update 12:24 Tunis

اتحاد تطاوين يتعاقد مع المهاجم حسن الشلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a9a2e9c1e583.94774230_piofghmeljknq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 12:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين عن تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المهاجم حسن الشلي اللاعب السابق لأولمبيك سيدي بوزيد.
ويعد هذا الانتداب هو الثامن لاتحاد تطاوين في فترة الميركاتو الصيفي بعد التعاقد مع لاعبي الرواق ريان القديري وشاهين الكوني والظهير الأيسر رمزي الرقيق والمهاجم أشرف العجيمي والظهير الأيمن أحمد الطوايبي والمدافع المحوري فراس مقني ومتوسط الميدان فراس خير الله.
يذكر أنّ اتحاد تطاوين، الذي يتطلع الى العودة الى صفوف فرق النخبة، سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025-2026 ضمن المجموعة الأولى التي تضم ايضا جمعية مقرين - سكك الحديد الصفاقسي - أمل حمام سوسة - نادي محيط قرقنة - نادي حمام الأنف - بعث بوحجلة - هلال مساكن - هلال الشابة - مكارم المهدية - كوكب عقارب - الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - اتحاد بوسالم - سبورتينغ بن عروس


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313772


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    