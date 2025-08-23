استعدادات ولاية تونس لموسم الأمطار: جلسة تنسيقية لتفادي الكوارث ومجابهتها
عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، يوم الجمعة، اجتماعًا خُصص لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة استعدادًا لموسم الأمطار والتقلبات المناخية المرتقبة خلال فصلي الخريف والشتاء.
وخلال الجلسة، دعا والي تونس عماد بوخريص إلى إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، مشددًا على ضرورة التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المضمنة في المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث، مع القيام بعمليات صيانة متواصلة للمعدات ووضعها على أهبة الاستعداد عند الحاجة.
كما أكد الوالي على أهمية إعداد خطط وقائية بالمناطق الزرقاء المعروفة بتراكم مياه الأمطار، سواء داخل التجمعات السكنية أو في المناطق الصناعية والسياحية، إلى جانب تأمين حصص استمرار للتدخل السريع.
دعوة إلى جهر الأودية وصيانة البالوعاتوشدد بوخريص على ضرورة استكمال عمليات جهر وتنظيف الأودية والبالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار والمنشآت المائية المتجهة نحو سبخة السيجومي، وذلك بالتعاون مع مصالح التطهير والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتجهيز والبلديات وإدارة المياه العمرانية، مع إلزام هذه الأطراف بموافاة الولاية بتقارير متابعة.
كما أوصى بتكثيف حملات النظافة لمنع انسداد البالوعات، وإزالة فواضل البناء عبر التنسيق مع الشرطة البلدية، إلى جانب تعزيز الردع للحد من السلوكيات المضرّة بالبيئة.
