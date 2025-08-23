استعدادات ولاية تونس لموسم الأمطار: جلسة تنسيقية لتفادي الكوارث ومجابهتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>

عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، يوم الجمعة، اجتماعًا خُصص لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة استعدادًا لموسم الأمطار والتقلبات المناخية المرتقبة خلال فصلي الخريف والشتاء.



وخلال الجلسة، دعا والي تونس عماد بوخريص إلى إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، مشددًا على ضرورة التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المضمنة في المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث، مع القيام بعمليات صيانة متواصلة للمعدات ووضعها على أهبة الاستعداد عند الحاجة.

