Babnet   Latest update 12:24 Tunis

استعدادات ولاية تونس لموسم الأمطار: جلسة تنسيقية لتفادي الكوارث ومجابهتها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67df4319cb8312.90201183_jongpqiklfhem.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 23 Août 2025 - 10:58 قراءة: 1 د, 14 ث
      
عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بولاية تونس، يوم الجمعة، اجتماعًا خُصص لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة استعدادًا لموسم الأمطار والتقلبات المناخية المرتقبة خلال فصلي الخريف والشتاء.

وخلال الجلسة، دعا والي تونس عماد بوخريص إلى إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل الجهوية والمحلية، مشددًا على ضرورة التثبت من جاهزية الإمكانيات البشرية واللوجستية المضمنة في المخطط الجهوي لمجابهة الكوارث، مع القيام بعمليات صيانة متواصلة للمعدات ووضعها على أهبة الاستعداد عند الحاجة.



كما أكد الوالي على أهمية إعداد خطط وقائية بالمناطق الزرقاء المعروفة بتراكم مياه الأمطار، سواء داخل التجمعات السكنية أو في المناطق الصناعية والسياحية، إلى جانب تأمين حصص استمرار للتدخل السريع.

دعوة إلى جهر الأودية وصيانة البالوعات

وشدد بوخريص على ضرورة استكمال عمليات جهر وتنظيف الأودية والبالوعات ومجاري تصريف مياه الأمطار والمنشآت المائية المتجهة نحو سبخة السيجومي، وذلك بالتعاون مع مصالح التطهير والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والتجهيز والبلديات وإدارة المياه العمرانية، مع إلزام هذه الأطراف بموافاة الولاية بتقارير متابعة.

كما أوصى بتكثيف حملات النظافة لمنع انسداد البالوعات، وإزالة فواضل البناء عبر التنسيق مع الشرطة البلدية، إلى جانب تعزيز الردع للحد من السلوكيات المضرّة بالبيئة.

تجهيزات ومساعدات عاجلة عند الاقتضاء

وأكد والي تونس على ضرورة القيام بزيارات تفقد لمراكز الإيواء والتأكد من توفر التجهيزات الضرورية بها، فضلًا عن تحيين المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والحشايا والأغطية، استعدادًا لأي طارئ وضمان وصول المساعدات لمستحقيها عند الحاجة.

عمليات بيضاء وجلسات متابعة

وتم الاتفاق على برمجة عمليات بيضاء مشتركة للوقوف على مدى جاهزية مختلف الأطراف المتدخلة، إلى جانب عقد جلسات دورية لتقييم مدى تنفيذ التوصيات ومتابعة أشغال الجهر والصيانة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313770


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 23 أوت 2025 | 29 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:34
19:02
16:05
12:29
05:43
04:10
الرطــوبة:
% 45
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
33°-23
34°-25
37°-26
39°-27
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    