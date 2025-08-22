نتيجة السنة المحاسبية للبنك المركزي التونسي تراجعت العام الماضي بنسبة 4ر7 بالمائة - تقرير البنك المركزي

سجلت النتيجة المحاسبية للبنك المركزي التونسي سنة 2024 تراجعا بنسبة 4,7 بالمائة لتبلغ زهاء 1,363 مليار دينار مقابل مستوى قياسي قدره 1,471 مليار دينار خلال سنة 2023، أي بانخفاض قدره 109 ملايين دينار.



وبلغ مجموع موازنة البنك المركزي التونسي، وفق التقرير السنوي للبنك لسنة 2024، عند إقفال السنة المحاسبية 2024 ما قدره 54,427 مليون دينار مقابل 48,455 مليون دينار سنة 2023، مما يعكس ارتفاعا سنويا قدره 5,972 مليون دينار أو ما نسبته 12,3 بالمائة.



تطور الأصول



تطور الخصوم



الأموال الذاتية والاحتياطي



فسر البنك هذا الارتفاع أساسا بزيادة:* التسهيلات الممنوحة للدولة والبالغة أكثر من* الموجودات من العملة الأجنبية بحواليكما منح البنك تسهيلات للبنوك في إطار عمليات السياسة النقدية بقيمة، في حين انخفضت السندات المقتناة في إطار عمليات باتة في السوق المالية بمقدارأوضح البنك أن الزيادة على مستوى بنود الخصوم تعود أساسا إلى:* تطور الأوراق والقطع النقدية في التداول بـ(8,4 بالمائة).* الحساب المركزي للحكومة بنحو* الالتزامات بالعملة الأجنبية للوسطاء والمقبولين التونسيين بنحو* الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية بـارتفع مجموع الأموال الذاتية للبنك، قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية، منفي نهاية 2023 إلىفي موفى 2024.وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تعزيز الاحتياطي الخاص للبنك بـعند توزيع نتيجة السنة المحاسبية 2023، والتي انقسمت إلى:في إطار التكوين التدريجي لاحتياطيات لمواجهة التأثيرات المستقبلية على الأموال الذاتية للبنك عند الانتقال إلى معايير الإفصاح المالي الدولية.لتمويل الأقساط غير المحررة من مساهمات البنك المركزي التونسي.لتكوين احتياطي للصمود.