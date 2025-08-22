الجنة القطاعية لتسريع انجاز مشاريع الفسفاط تستعرض نتائج المفاوضات حول مشروع أم الخشب والصعوبات المتعلقة بمشروع المظيلة 2

استعرضت اللجنة القطاعية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية في قطاع الفسفاط نتائج التفاوض بين شركة فسفاط قفصة والمشغّل الصيني لإنجاز مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأم الخشب والصعوبات التي تعترض المقاولين المشاركين في إنجاز مشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2.



وبحثت اللجنة، خلال إجتماعها الحادي عشر، برئاسة وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، الجمعة، تقدم مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأم الخشب ومشروع مصنع ثلاثي الفسفاط الرفيع المظيلة 2 للمجمع الكيميائي التونسي وذلك طبقا للاتفاقيات الممضاة بتاريخ 30 سبتمبر 2024 برئاسة الحكومة.



وحضر الإجتماع ممثلون عن وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية إلى جانب المدير العام لشركة فسفاط قفصة عبد القادرعمايدي والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي الهادي يوسف والمديرة العامة للمناجم نجاح الشريف وأعضاء اللجنة.استعراض الحاضرون، أهمّ التحديات التي تعيق دون تقدم المشروعين ومناقشة الآليات العملية لمزيد التنسيق بين مختلف الأطراف بما يساعد على تسوية جميع الإشكاليات العالقة.وأكدت فاطمة الثابت شيبوب، ضرورة الإسراع في انجاز المشاريع العمومية في أقرب الآجال، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بقطاع الفسفاط للفترة (2025-2030).وتطرقت الوزيرة إلى الدور الحيوي لهذه المشاريع التي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية المرجوة من خلال خلق ديناميكية اقتصادية وإحداث مواطن شغل جديدة خاصة على المستوين الجهوي والوطني .وكان المجمع الكيميائي التونسي وقع يوم 30 سبتمبر 2024 عدد من الاتفاقيات مع المؤسسات المختصّة في قطاع الانشاءات والمقاولات للتسريع في استكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط بالمظيلة 2 بولاية قفصة ودخوله حيز الإنتاج في أقرب الآجال .ووقعت الاتفاقيات كل من الشركة الصينة "أسي أسي"، المكلفة بإنجاز وحدة إنتاج الحامض الكبريتي، والشركة العالمية للدراسات والانجاز الصناعي "ميري"، المكلفة بإنجاز وحدة تذويب وترشيح الكبريت، فضلا عن مجمع شركات سوكومنين سيك المكلفة بإنجاز وحدة تخزين وتنقية الحامض الفسفوري والربط بين الوحدات وبين معمل المظيلة 1 والمظيلة 2.ويهدف مشروع المظيلة 2 الى مزيد النهوض بقطاع المناجم وخصوصا إنتاج الأسمدة الكيميائية ودعم مكانة تونس في السوق العالمية لثلاثي الفسفاط الرفيع والحامض الفسفوري في ظل توقعات بانتاج 400 ألف طن سنويا من ثلاثي الفسفاط الرفيع و180 ألف طن من الحامض الفسفوري المركز.ويتكون من أربعة أقساط بلغت نسبة تقدم الاشغال في أغلباها 99 بالمائة، وقد توقفت الأشغال منذ يوم 20 جانفي 2020، ووقع، بعد عدة مشاورات وتدخلات مع مختلف الأطراف، فض الإشكال وتوقيع الاتفاقيات المتعلّقة بالمشروع مع مختلف الشركاء.