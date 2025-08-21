المجموعة العالمية "جيبسي كينغ" تحل بتونس لأول مرة وتختتم مهرجان الجم لموسيقى العالم يوم 30 أوت

ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجم لموسيقى العالم تحل المجموعة الموسيقية العالمية الشهيرة "جيبسي كينغ" لأول مرة في تونس، لتقدم عرضا فنيا موسيقيا مساء يوم 30 أوت بالمسرح الأثري بالجم.



هذا العرض الذي تحييه مجموعة "جيبسي كينغ" التي جابت العالم أربع مرات سيكون مسك اختتام الدورة السابعة التي تنطلق مساء الجمعة 22 أوت وتتواصل إلى غاية يوم 30 أوت الحالي، بتنظيم من "جمعية الجم للسياحة الثقافية التراث والتنمية" وبدعم من وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بحسب ما أفاد به لطفي حجيج أحد المسؤولين عن التنظيم.



وسيكون الجمهور التونسي على موعد لأول مرة مع هذه الفرقة الموسيقية بقيادة الفنان والعازف العالمي "باولو ريييس" أحد مؤسسي المجموعة، ليعيش أجمل الأوقات على إيقاعات موسيقى الفلامنكو والسالسا والبوب وغيرها في قصر الجم هذا المسرح الأثري الروماني العريق المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وتستهل فعاليات الدورة السابعة من هذا المهرجان يوم غد بعرض تحييه فرقة "أولاد الجويني" وهي سهرة تكريمية لكل الناجحين سيكون الدخول إليها مجانا، قبل أن يفسح المجال يوم 23 أوت للعرض الموسيقي الصوفي "الزيارة" بقيادة الفنان سامي اللجمي.ويتابع جمهور المهرجان في سهرة يوم 25 أوت عرضا موسيقيا للفنانة عفاف سالم، فيما ينزل نجم الراب "كازو" ضيفا لأول مرة على ركح مسرح الجم ليحيي سهرة 27 أوت .ويكون الموعد في سهرة 29 أوت مع الفنان الشاب مرتضى الفتيتي، قبل أن يسدل الستار على الدورة بالمجموعة العالمية "جيبسي كينغ".ويهدف مهرجان الجم لموسيقى العالم بحسب رئيس الجمعية المنظمة له، بديع شعبان، من خلال اختيار مسرح الجم لاحتضان عروضه، إلى تثمين التراث وترسيخ اللامركزية الثقافية، فضلا عن "المساهمة في فترة تنشيط المسرح الأثري بالجم واستقطاب شرائح أخرى من الجمهور". علما أن تنظيم هذا المهرجان يأتي على إثر اختتام مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية الذي أقيمت دورته الـ38 من 12 جويلية إلى 16 أوت 2025.