الرابطة الأولى: قمة في رادس بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي
يتصدر لقاء النادي الإفريقي وضيفه الترجي الجرجيسي يوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باعتبار أنّ الفائز في هذه المواجهة الواعدة سينفرد بصدارة جدول الترتيب.
وتبدو المباراة مثيرة في ظل الانطلاقة القوية للفريقين اللذين جمعا خلال الجولتين الماضيتين العلامة الكاملة، إذ تغلّب النادي الإفريقي على كل من مستقبل المرسى في رادس والنجم الساحلي في سوسة بالنتيجة ذاتها 1-صفر، في حين فاز الترجي الجرجيسي على كل من النادي الصفاقسي في الطيب المهيري 2-1 وشبيبة العمران في جرجيس 1-صفر.
وتؤكد الأصداء القادمة من أسوار مركب منير القبايلي الأجواء الإيجابية التي يعيشها النادي الإفريقي في بداية هذا الموسم تحت إشراف المدرب المخضرم فوزي البنزرتي، أكثر المدربين التونسيين تتويجا، في موسم يتطلع فيه الأنصار إلى رؤية فريقهم يجدد العهد مع لقب البطولة الغائب منذ عشرية كاملة، وبالتحديد سنة 2015.
رهانات النادي الإفريقييعوّل فريق باب الجديد في سبيل تحقيق مراده كسب الانتصار الثالث على التوالي على أسبقية الأرض والجمهور وواقعية أدائه، مرتكزا على إضافة العناصر المنتدبة حديثا على غرار لاعب الارتكاز الغامبي سايدو خان، والظهير الأيسر حسام بن علي، والمهاجم فراس شواط، هداف الموسم الماضي برصيد 17 هدفا، والذي كان حاسما في الكلاسيكو أمام النجم الساحلي بتسجيله هدف المباراة الوحيد، إلى جانب صخرة الدفاع الليبي علي يوسف والمهاجم بلال آية مالك في خلق الخطر على دفاعات الخصم.
طموحات الترجي الجرجيسيمن جهته، يخوض الترجي الجرجيسي المواجهة بمعنويات عالية، مدفوعا برغبة قوية في تأكيد انطلاقته الموفقة تحت قيادة مدربه القديم ـ الجديد أنيس بوجلبان، الذي بصم الموسم الماضي على تجربة مميزة مع أبناء عاصمة الزياتين، إذ نجح في حصد 41 نقطة من أصل 21 مباراة في حصيلة اعتبرت إيجابية، خاصة وأن الفريق كان قد عاد حينها لتوّه من الرابطة المحترفة الثانية قبل أن يشد الرحال إلى البطولة المصرية للإشراف على نادي المصري البورسعيدي.
واستنادا إلى مسيرته المميزة في الموسم الماضي وبدايته المثالية في الجولتين الأوليين من الموسم الحالي، أصبح من الواضح أن الترجي الجرجيسي نجح في ترسيخ شخصية متينة تمنحه القدرة على منافسة جميع منافسيه، مرتكزا على روح المجموعة بغض النظر عن الأسماء التي يزج بها الإطار الفني.
فرغم رحيل عدة عناصر بارزة على غرار الثنائي الهجومي يوسف سنانة وأشرف الجبري ولاعب الارتكاز النيجيري أوسيغو أمبروز، حافظ الفريق على أسلوب لعبه وهويته الفنية بفضل بروز عناصر جديدة مثل المهاجم مؤمن الرحماني، متصدر ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف، إلى جانب الانتدابات الواعدة كالمهاجم الرواندي إينوسنت نشوتي وأشرف بن ضيافي وخليل القصاب ومكرم الصغير الذين أضافوا عمقا وخيارات تكتيكية أوفر. ويعي زملاء لمجد الرجيلي أن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب رادس سيضاعف ثقتهم ويرفع منسوب طموحهم لمواصلة كتابة موسم استثنائي.
برنامج مباريات الجولة الثالثةفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة المقررة يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:
الخميس 21 أوت 2025
* ملعب سليمان: مستقبل سليمان - الملعب التونسي (الحكم/ باسم بلعيد)
* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان - الترجي الرياضي (الحكم/ نعيم حسني)
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان - النجم الساحلي (الحكم/ وليد المنصري)
الجمعة 22 أوت 2025
* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي - الترجي الجرجيسي (الحكم/ أيمن نصري)
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران - النادي البنزرتي (الحكم/ فرج عبد اللاوي)
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري - الأولمبي الباجي (الحكم/ منتصر بلعربي)
* ملعب قابس: مستقبل قابس - مستقبل المرسى (الحكم/ هيثم الطرابلسي)
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي - النادي الصفاقسي (الحكم/ سيف الدين الورتاني)
