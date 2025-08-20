الرابطة الأولى: قمة في رادس بين النادي الافريقي والترجي الجرجيسي

يتصدر لقاء النادي الإفريقي وضيفه الترجي الجرجيسي يوم الجمعة على ملعب حمادي العقربي برادس برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، باعتبار أنّ الفائز في هذه المواجهة الواعدة سينفرد بصدارة جدول الترتيب.



وتبدو المباراة مثيرة في ظل الانطلاقة القوية للفريقين اللذين جمعا خلال الجولتين الماضيتين العلامة الكاملة، إذ تغلّب النادي الإفريقي على كل من مستقبل المرسى في رادس والنجم الساحلي في سوسة بالنتيجة ذاتها 1-صفر، في حين فاز الترجي الجرجيسي على كل من النادي الصفاقسي في الطيب المهيري 2-1 وشبيبة العمران في جرجيس 1-صفر.



رهانات النادي الإفريقي



طموحات الترجي الجرجيسي



برنامج مباريات الجولة الثالثة



وتؤكد الأصداء القادمة من أسوارالأجواء الإيجابية التي يعيشهافي بداية هذا الموسم تحت إشراف المدرب المخضرم، أكثر المدربين التونسيين تتويجا، في موسم يتطلع فيه الأنصار إلى رؤية فريقهم يجدد العهد معالغائب منذ عشرية كاملة، وبالتحديد سنةيعوّل فريقفي سبيل تحقيق مراده كسب الانتصار الثالث على التوالي علىوواقعية أدائه، مرتكزا علىعلى غرار لاعب الارتكاز الغامبي، والظهير الأيسر، والمهاجم، هداف الموسم الماضي برصيد، والذي كان حاسما في الكلاسيكو أمامبتسجيله هدف المباراة الوحيد، إلى جانب صخرة الدفاع الليبيوالمهاجمفي خلق الخطر على دفاعات الخصم.من جهته، يخوضالمواجهة بمعنويات عالية، مدفوعا برغبة قوية فيتحت قيادة مدربه القديم ـ الجديد، الذي بصم الموسم الماضي على تجربة مميزة مع أبناء، إذ نجح في حصدفي حصيلة اعتبرت إيجابية، خاصة وأن الفريق كان قد عاد حينها لتوّه منقبل أن يشد الرحال إلى البطولة المصرية للإشراف علىواستنادا إلى مسيرته المميزة في الموسم الماضي وبدايته المثالية في الجولتين الأوليين من الموسم الحالي، أصبح من الواضح أننجح في ترسيخ شخصية متينة تمنحه القدرة على، مرتكزا علىبغض النظر عن الأسماء التي يزج بها الإطار الفني.فرغم رحيل عدة عناصر بارزة على غرار الثنائي الهجوميولاعب الارتكاز النيجيري، حافظ الفريق علىبفضل بروز عناصر جديدة مثل المهاجم، متصدر ترتيب الهدافين بثلاثة أهداف، إلى جانب الانتدابات الواعدة كالمهاجم الروانديالذين أضافوا عمقا وخيارات تكتيكية أوفر. ويعي زملاءأن الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب رادس سيضاعف ثقتهم ويرفع منسوب طموحهم لمواصلة كتابةفي ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة المقررة يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال:* ملعب سليمان:(الحكم/ باسم بلعيد)* ملعب العواني بالقيروان:(الحكم/ نعيم حسني)* ملعب بن قردان:(الحكم/ وليد المنصري)* ملعب حمادي العقربي برادس:(الحكم/ أيمن نصري)* ملعب الشاذلي زويتن:(الحكم/ فرج عبد اللاوي)* ملعب بن جنات بالمنستير:(الحكم/ منتصر بلعربي)* ملعب قابس:(الحكم/ هيثم الطرابلسي)* ملعب المتلوي:(الحكم/ سيف الدين الورتاني)