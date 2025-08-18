الرابطة 1: تغيير في موعد مباراة شبيبة العمران والبنزرتي وبرنامج الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الاثنين 18 أوت 2025، عن إدخال تعديل على برنامج الجولة الثالثة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



وقررت الرابطة أن تُجرى مباراة شبيبة العمران ضد النادي البنزرتي يوم الجمعة 22 أوت الجاري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن، بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بعد أن كانت مبرمجة ليوم الخميس 21 من نفس الشهر.

