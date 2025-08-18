Babnet   Latest update 17:10 Tunis

الرابطة 1: تغيير في موعد مباراة شبيبة العمران والبنزرتي وبرنامج الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 17:10
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، اليوم الاثنين 18 أوت 2025، عن إدخال تعديل على برنامج الجولة الثالثة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وقررت الرابطة أن تُجرى مباراة شبيبة العمران ضد النادي البنزرتي يوم الجمعة 22 أوت الجاري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن، بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بعد أن كانت مبرمجة ليوم الخميس 21 من نفس الشهر.



برنامج الجولة الثالثة:

الخميس 21 أوت 2025

* ملعب سليمان: مستقبل سليمان – الملعب التونسي
* ملعب العواني بالقيروان: شبيبة القيروان – الترجي الرياضي
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان – النجم الساحلي

الجمعة 22 أوت 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس: النادي الإفريقي – الترجي الجرجيسي
* ملعب الشاذلي زويتن: شبيبة العمران – النادي البنزرتي
* ملعب بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – الأولمبي الباجي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – مستقبل المرسى
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي – النادي الصفاقسي


