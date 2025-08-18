Babnet   Latest update 15:57 Tunis

توزر: مرور المترشحين حمزة بضيافي وسفيان شرف الدين إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62dd717fe3d0b9.33904425_jhiemkolpnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 15:14
      
أعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال نقطة إعلامية انتظمت، صباح اليوم الاثنين، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة، والتي أفرزت مرور المترشحين حمزة بضيافي وسفيان شرف الدين إلى الدور الثاني.
وصرّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر لوسائل الإعلام، أن الانتخابات التشريعية الجزئية  بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة تمت بسلاسة ودون تسجيل أي إشكال سواء من الناحية اللوجستية أو في علاقة بالصمت الانتخابي.

 وأضاف أن نسبة الإقبال على الاقتراع في هذه الانتخابات، والتي بلغت حوالي 25 بالمائة، تعتبر محترمة ومقبولة بالنسبة لانتخابات جزئية، وفق تعبيره.

وذكر أنه سيتم المرور إلى فترة طعون في النتائج الاوليّة تمتد على 3 أيام، وفي صورة عدم تسجيل أي طعن فإن مجلس الهيئة سينعقد في موفى الأسبوع الجاري للإعلان عن موعد الدور الثاني وهو الدور الحاسم الذي يفضي إلى انتخاب ممثل الدائرة بمجلس النواب، على أن لا يتجاوز موعد الدور الثاني أسبوعين انطلاقا من موعد إعلان نتائج الدور الأول.
 وجاءت نتائج التصويت التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كالآتي:

حمزة بضيافي 1419 صوتا بنسبة 20,09 بالمائة
سفيان شرف الدين 1255 صوتا بنسبة 17,77 بالمائة
عاطف العلوشي 943 صوتا بنسبة 13,35 بالمائة
بوبكر حريزي: 937 صوتا بنسبة 13,27 بالمائة
حمادي النبيلي 688 صوتا بنسبة 9,74 بالمائة
سارة درغوثي 532 صوتا بنسبة 7,53 بالمائة
محمد ماجدي 514 صوتا بنسبة 7,28 بالمائة
محمد المهدي الحناشي 412 صوتا بنسبة 5,84 بالمائة
بلال رضواني 267 صوت بنسبة 4,21 بالمائة
صفوان بالحسن 65 صوتا بنسبة 0,92 بالمائة.

وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات الجزئية بدائرة دقاش حامة الجريد تمغزة، التي انتظمت أمس الأحد، إجمالي 7274 ناخبا من بين 28731 ناخب مسجل، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها 7260 صوتا، مع تسجيل 147 ورقة ملغاة و65 ورقة بيضاء.


