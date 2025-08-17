مرصد شاهد يلاحظ ضعف إقبال فئة الشباب على الانتخابات الجزئية بدائرة دقاش من ولاية توزر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/620b91fb033368.14212502_pqokmfegnjlih.jpg width=100 align=left border=0>

بيّن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في ختام ملاحظته ليوم الإقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد، تمغزة من ولاية توزر اليوم الأحد 17 أوت 2025، أنّه مع اقتراب غلق مكاتب الاقتراع ارتفعت وتيرة توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في الفترة المسائية مع تواصل ضعف إقبال فئة الشباب.



ولاحظ المرصد في بيانه أنّه تم رصد حضور واضح لممثلي بعض المترشحين في عديد مراكز الاقتراع في حين أن تمثيلية البعض الآخر كانت ضعيفة في أغلبها، بالإضافة إلى ملاحظة تواصل قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعمليات سبر آراء اختيارية للناخبين إثر مغادرتهم مكاتب الإقتراع وذلك بطلب تضمين اختياراتهم على لوحات رقمية معدة مسبقا للغرض.

