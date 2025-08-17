مرصد شاهد يلاحظ ضعف إقبال فئة الشباب على الانتخابات الجزئية بدائرة دقاش من ولاية توزر
بيّن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، في ختام ملاحظته ليوم الإقتراع والفرز للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة دقاش، حامة الجريد، تمغزة من ولاية توزر اليوم الأحد 17 أوت 2025، أنّه مع اقتراب غلق مكاتب الاقتراع ارتفعت وتيرة توافد الناخبين على مراكز الاقتراع في الفترة المسائية مع تواصل ضعف إقبال فئة الشباب.
ولاحظ المرصد في بيانه أنّه تم رصد حضور واضح لممثلي بعض المترشحين في عديد مراكز الاقتراع في حين أن تمثيلية البعض الآخر كانت ضعيفة في أغلبها، بالإضافة إلى ملاحظة تواصل قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعمليات سبر آراء اختيارية للناخبين إثر مغادرتهم مكاتب الإقتراع وذلك بطلب تضمين اختياراتهم على لوحات رقمية معدة مسبقا للغرض.
واعتبر مرصد شاهد في هذا الصّدد أن عملية سبر الآراء ليست من مهام هيئة الانتخابات لأنّ في ذلك مساس من المبادئ الانتخابية وأساسا مبدأ سرية الإقتراع، مذكّرا بأنّه كان قد أعلن عن هذا الموقف في الانتخابات الجزئية ببنزرت.
وأبرز المرصد كذلك وجود عديد مراكز الانتخاب التي لا تتوفر فيها ممرات خاصة بالاشخاص ذوي الإعاقة على غرار المدرسة الإعدادية بن شرف حامة الجريد والمدرسة الابتدائية العهد الجديد المحاسن دقاش.
كما لاحظ أنه تمّ غلق جميع مراكز الإقتراع في التوقيت المحدد في ظروف طبيعية، بكامل مراكز الإقتراع البالغ عددها 29 مركزا.
يشار إلى أن عمليات التصويت انطلقت اليوم الأحد على الساعة الثامنة صباحا لاختيار ممثل دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة من ولاية توزر بمجلس نواب الشعب لتتواصل عمليات الاقتراع إلى السادسة مساء وذلك في انتخابات تشريعية جزئية أقرتها الهيئة العليا للانتخابات إثر وفاة النائب السابق الممثل للدائرة.
ويصل عدد النّاخبين بدائرة دقاش، حامة الجريد، تمغزة من ولاية توزر 28731 ناخبا، ويتنافس على هذا المقعد 10 مترشحين.
