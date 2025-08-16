Babnet   Latest update 09:18 Tunis

مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة: تونس تنهي مشاركتها في المركز 22

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 16 Août 2025 - 09:09
      
أنهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 سنة مشاركته في بطولة العالم الجارية حاليًا في إندونيسيا في المركز الثاني والعشرين، وذلك بعد هزيمته أمام نظيره المصري بنتيجة 1-3 في المباراة الترتيبية التي أقيمت اليوم السبت.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-19، 18-25، 20-25، و19-25 لفائدة المنتخب المصري.



مشوار المنتخب التونسي في البطولة

* في الدور الترتيبي (المراكز 17-24):

* خسر المنتخب التونسي أمام جمهورية الدومينيكان (0-3).
* فاز على الجزائر (3-0).
* خسر أمام مصر (1-3) ليكتفي بالمركز 22.

* في الدور الأول (المجموعة الرابعة):
تكبّد زميلات القائدة سحر الجنحاني خمس هزائم أمام كل من الشيلي، اليابان، البرازيل، بلغاريا وتايلندا.


Babnet

