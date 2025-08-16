مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة: تونس تنهي مشاركتها في المركز 22
أنهى المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 سنة مشاركته في بطولة العالم الجارية حاليًا في إندونيسيا في المركز الثاني والعشرين، وذلك بعد هزيمته أمام نظيره المصري بنتيجة 1-3 في المباراة الترتيبية التي أقيمت اليوم السبت.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-19، 18-25، 20-25، و19-25 لفائدة المنتخب المصري.
وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-19، 18-25، 20-25، و19-25 لفائدة المنتخب المصري.
مشوار المنتخب التونسي في البطولة* في الدور الترتيبي (المراكز 17-24):
* خسر المنتخب التونسي أمام جمهورية الدومينيكان (0-3).
* فاز على الجزائر (3-0).
* خسر أمام مصر (1-3) ليكتفي بالمركز 22.
* في الدور الأول (المجموعة الرابعة):
تكبّد زميلات القائدة سحر الجنحاني خمس هزائم أمام كل من الشيلي، اليابان، البرازيل، بلغاريا وتايلندا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313418