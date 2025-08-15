تطوير الطب الباطني وتعزيز الرقمنة لتحقيق العدالة الصحية

أشرف وزير الصحّة، الدكتور مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة 15 أوت 2025، على اجتماع ضم ممثلين عن الجمعية التونسية لطب الباطني وأساتذة جامعيين ومتخصصين.

اللقاء تناول:

تدعيم اختصاص الطب الباطني بالموارد البشرية المختصة.



وضع خطة وطنية للتشخيص الطبي وتعميم العيادات الطبية عن بُعد.تحسين التكفل بالمرضى خاصة في المناطق ذات الخدمات المحدودة.وأكد وزير الصحة على الدور الأساسي لأطباء الطب الباطني في مجالات الوقاية والعلاج، وعلى أهمية مواكبة التطورات العلمية والبحثية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع المؤشرات الوطنية.كما ثمن الوزير جهود الجمعية في التكوين المستمر ومتابعة المستجدات العلمية، ودور أطباء الاختصاص في التشخيص المبكر والعلاج الفعال للأمراض المزمنة والمناعية.