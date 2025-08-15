اجتماع بوزارة الصحة لبحث سبل تطوير الطب النووي وتعزيز الصناعات الصيدلانية الإشعاعية في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689f8591b99541.73570430_jkmiqhepflnog.jpg width=100 align=left border=0>

مثّلت سبل تطوير اختصاص الطبّ النووي وتعزيز دوره في التشخيص والعلاج، محور اجتماع وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، بمقر الوزارة، بممثلين عن الجمعية التونسية للطب النووي



وتمّ التّأكيد، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة ادماج أحدث التقنيات في التكفّل بالمرضى ومضاعفة إنتاج الأدوية الإشعاعية التونسية وتحقيق الاكتفاء، وتوفير جهاز PET Scan لكل مليون ساكن لتقليص آجل الانتظار فضلا عن برمجة إحداث أقسام للطب النووي في الجهات الداخلية ومواكبة التطورات العلمية لضمان خدمات ذات جودة عالية.





و أكد الوزير التزام الوزارة بدعم هذا المجال ضمن خطة وطنية لتحديث المنظومة الصحية وتشجيع المبادرات التي تعزز الصناعات الصيدلانية الإشعاعية في تونس