تصفيات مونديال 2026 - طاقم تحكيم تونسي بقيادة محرز المالكي لمباراة موريتانيا وجنوب السودان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60d59c87056832.92262410_jkohgpnfelqmi.jpg width=100 align=left border=0>

عين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مباراة موريتانيا وجنوب السودان المقررة يوم 9 سبتمبر القادم على ملعب نواذيبو بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كاس العالم 2026 (المجموعة الثانية).

ويتالف طاقم التحكيم من الحكم محرز المالكي والمساعدين خليل الحساني ويوسف الجامي الى جانب نضال اللطيف كحكم رابع.

ويقام مونديال 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية القادمين بمشاركة 48 منتخبا.