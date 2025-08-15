مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة فتيات (الدور الترتيبي) – المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-0
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 سنة على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الدور الترتيبي من أجل تحديد أصحاب المراكز من 21 إلى 24 ضمن بطولة العالم الجارية حاليًا بـ إندونيسيا.
تفاصيل الأشواط جاءت بواقع 26-24، 25-11، 25-11.
تفاصيل الأشواط جاءت بواقع 26-24، 25-11، 25-11.
وسيلاقي المنتخب التونسي الفائز من المباراة التي تجمع حاليًا بين المنتخب المصري ونظيره المكسيكي، من أجل تحديد صاحب المركز الحادي والعشرين.
وكان المنتخب التونسي قد استهل الدور الترتيبي بهزيمة أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بثلاثة أشواط دون رد.
يذكر أن زميلات القائدة سحر الجنحاني انهزمن في جميع مباريات المجموعة الرابعة للدور الأول ضد منتخبات الشيلي، اليابان, البرازيل, بلغاريا وتايلندا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313371