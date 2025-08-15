Babnet   Latest update 08:47 Tunis

مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة فتيات (الدور الترتيبي) – المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 08:44
      
فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 سنة على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الدور الترتيبي من أجل تحديد أصحاب المراكز من 21 إلى 24 ضمن بطولة العالم الجارية حاليًا بـ إندونيسيا.

تفاصيل الأشواط جاءت بواقع 26-24، 25-11، 25-11.



وسيلاقي المنتخب التونسي الفائز من المباراة التي تجمع حاليًا بين المنتخب المصري ونظيره المكسيكي، من أجل تحديد صاحب المركز الحادي والعشرين.

وكان المنتخب التونسي قد استهل الدور الترتيبي بهزيمة أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بثلاثة أشواط دون رد.

يذكر أن زميلات القائدة سحر الجنحاني انهزمن في جميع مباريات المجموعة الرابعة للدور الأول ضد منتخبات الشيلي، اليابان, البرازيل, بلغاريا وتايلندا.


الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:10
12:31
05:37
04:01
تونس
