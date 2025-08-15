مونديال الكرة الطائرة لأقل من 21 سنة فتيات (الدور الترتيبي) – المنتخب التونسي يفوز على نظيره الجزائري 3-0

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 سنة على نظيره الجزائري بثلاثة أشواط نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة لحساب الدور الترتيبي من أجل تحديد أصحاب المراكز من 21 إلى 24 ضمن بطولة العالم الجارية حاليًا بـ إندونيسيا.



تفاصيل الأشواط جاءت بواقع 26-24، 25-11، 25-11.

