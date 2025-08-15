الترجي الرياضي يتعاقد مع الجزائري منصور يزيدي في خطة مدير رياضي

عين الترجي الرياضي الدولي الجزائري السابق يزيد منصوري في خطة مدير رياضي وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للفريق.

وذكر المصدر ذاته انه "في إطار المواصلة في برنامج إعادة هيكلة فرع كرة القدم، يعلن الترجي الرياضي التونسي عن تعيين الجزائري الفرنسي يزيد منصوري في خطة مدير رياضي".





وذكرت الصفحة الرسمية للترجي الرياضي بمسيرة يزيد منصوري كلاعب محترف مشيرة الى انه بدأ مشواره سنة 1997 مع نادي لوهافر الفرنسي قبل أن يخوض تجربة كروية امتدت لأكثر من 15 سنة في عدة بطولات أوروبية وعربية من بينها في كوفنتري سيتي الانقليزي 2003-2004 وشاتورو الفرنسي من 2004 الى 2006 ولوريون الفرنسي من 2006 الى 2010 ثم السيلية القطري 2010-2011 وشباب قسنطينة الجزائري 2012-2013.واضافت ان يزيد منصوري مثل المنتخب الجزائري في 70 مباراة دولية وكان قائداً للخضر لمدة 7 سنوات.وبعد اعتزاله اللعب سنة 2013، انطلق في مسيرة كمدير رياضي ومشرف عام على الانتدابات اذ شغل مناصب في أندية واتحادات كروية من بينها ستاد رين الفرنسي 2017-2018 كمشرف عام عن الانتدابات وكشاف مواهب ومونزا الايطالي من 2002 الى 2025 واولمبياكوس اليوناني ثم نوتنغهام فورست الانقليزي من 2018 الى 2022 كمسؤول عن الانتدابات فضلا عن توليه منصب عضو المكتب الفدرالي بالاتحاد الجزائري لكرة القدم ومشرف عام للمنتخبات من 2014 الى 2017.