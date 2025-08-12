زغوان: قافلة صحية تؤمن خدمات توعية وتقصي لفائدة عاملات بالقطاع الفلاحي في زواغة بالناظور

نظّمت المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بزغوان، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة نساء عاملات بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة زواغة من معتمدية الناظور، وفق المندوب الجهوي للأسرة والعمران البشري مختار العياشي.وأوضح العياشي، في تصريح لوكالة "وات"، أن إجمالي 87 إمرأة انتفعن بخدمات هذه القافلة المنتظمة بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بزغوان، والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة، ومنظمة التربية والأسرة، والجمعية الحقوقية للتنمية الاجتماعية، وجمعية الأطباء والصيادلة بزغوان.

وأضاف 13 إطارا طبيا وشبه طبي أمنوا خدمات القافلة الصحية، من خلال تقديم حصص توعوية وتثقيفية حول العنف المسلط على المرأة وكيفية مواجهته والحد من تداعياته السلبية على الأسرة، وإجراء 65 عملية تقصٍ مبكر لسرطان الثدي، و21 مسحة لعنق الرحم، و25 عيادة طبية لأمراض النساء والتوليد، و17 عملية تقصٍ لأمراض ضغط الدم والسكري وتحاليل طبية عامة.وأشار إلى إلى أن الإطار الطبي المشرف على القافلة قرر إثر الإطلاع على نتائج بعض الفحوصات الطبية الإذن بإحالة 10 نساء إلى عيادات طب النساء بمستشفى فرحات حشاد بسوسة.وأبرز أن مثل هذه القوافل تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المرأة الريفية، ودعم حقوقها الصحية والاجتماعية، وتعزيز الوعي الوقائي لديها ضمانا لصحتها وجودة حياتها.