بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة سيدات: المنتخب التونسي ينهزم أمام نظيره التشيلي 1 - 3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 12 Août 2025 - 15:31
      
انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات لأقل من 21 سنة أمام نظيره التشيلي بنتيجة 1 - 3 لحساب الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لمنافسات بطولة العالم الجارية بأندونيسيا.
وجاءت تفاصيل أشواط اللقاء بواقع 20-25، 25-18، 21-25، 14-25.
وكان المنتخب التونسي قد أنهزم في جميع مبارياته ضمن المجموعة الرابعة التي تضم اضافة للتشيلي منتخبات اليابان والبرازيل وبلغاريا وتايلندا.

ويلاقي المنتخب التونسي غدا الأربعاء منتخب جمهورية الدومينيكان ضمن المباريات الترتيبية لتحديد أصحاب المراكز من 17 الى 24.


