بطولة العالم للكرة الطائرة للاناث (اقل من 21 عاما): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرازيلي 0-3

انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للفتيات اقل من 21 عاما اليوم الاثنين امام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-12 و25-11 و 25-8) ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم للعبة التي تدور حاليا باندونيسيا.

وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 عاما قد انقاد الى ثلاث هزائم في الجولات الثلاث الماضية امام كل من اليابان وبلغاريا وتايلاندا بنفس النتيجة 0-3.

ويختتم المنتخب التونسي سلسلة مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع منتخب الشيلي غدا الثلاثاء





ويتاهل في اعقاب الدور الاول اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ثمن النهائي فيما تخوض بقية المنتخبات المقابلات الترتيبية.