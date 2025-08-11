Babnet   Latest update 22:25 Tunis

بطولة العالم للكرة الطائرة للاناث (اقل من 21 عاما): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره البرازيلي 0-3

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 11 Août 2025 - 16:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
انهزم المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للفتيات اقل من 21 عاما اليوم الاثنين امام نظيره البرازيلي بنتيجة 3-صفر تفاصيلها (25-12 و25-11 و 25-8) ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة العالم للعبة التي تدور حاليا باندونيسيا.  
وكان المنتخب التونسي للكرة الطائرة للفتيات دون 21 عاما قد انقاد الى ثلاث هزائم في الجولات الثلاث الماضية امام كل من اليابان وبلغاريا وتايلاندا بنفس النتيجة 0-3.
 ويختتم المنتخب التونسي سلسلة مقابلاته في الدور الاول بالتباري مع منتخب الشيلي غدا الثلاثاء  

ويتاهل في اعقاب الدور الاول اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة (4 مجموعات) الى الدور ثمن النهائي فيما تخوض بقية المنتخبات المقابلات الترتيبية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313180


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
35°-24
33°-24
34°-25
33°-26
  • Avoirs en devises
    24076,4

  • (11/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35600 DT        1$ =2,91330 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/08)   1378,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:25 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    