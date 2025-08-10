ارتفاع بنسبة 9,13% في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية 2025
أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ عدد قتلى حوادث المرور في تونس سجّل ارتفاعًا بنسبة 9,13% منذ بداية السنة وحتى 7 أوت 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
توزيع الضحايا
* الذكور: حوالي 86% من إجمالي الضحايا
* الإناث: حوالي 13,79%
* الفئة العمرية الأكثر تضررًا: الشباب والكهول (18-59 سنة) بعدد 458 قتيلًا منذ جانفي 2025 حتى بداية أوت.
النقاط السوداءأشار المرصد إلى أن أكثر المناطق تسجيلًا للحوادث القاتلة هي 5 نقاط سوداء موزعة على ولايات:
* أريانة
* منوبة
* بن عروس
* صفاقس (الطريق الوطنية رقم 1 والطريق الوطنية رقم 14)
