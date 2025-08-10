ارتفاع بنسبة 9,13% في عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66c45e285998d8.63964902_klqjonfhpgeim.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بأنّ عدد قتلى حوادث المرور في تونس سجّل ارتفاعًا بنسبة 9,13% منذ بداية السنة وحتى 7 أوت 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.



توزيع الضحايا

