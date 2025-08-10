Babnet   Latest update 23:08 Tunis

بطولة أمم إفريقيا للمحليين: تنزانيا تهزم مدغشقر وتتأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689869088b5613.22713007_ogjehipnlfkqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 06:39 قراءة: 0 د, 40 ث
      
حسم المنتخب التنزاني تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025) بعد فوزه على نظيره الملغاشي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على أرضية ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل كليمنت مزيز هدفي تنزانيا في الدقيقتين 13 و20، قبل أن يقلص ميكا غريغاس الفارق لمدغشقر في الدقيقة 34.



وبهذا الانتصار، تصدرت تنزانيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام موريتانيا التي حلت ثانية بـ 4 نقاط عقب فوزها على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد. وجاءت بوركينا فاسو ثالثة بـ 3 نقاط، تليها مدغشقر بنقطة واحدة، فيما أنهت إفريقيا الوسطى المنافسات بلا رصيد.

ويتأهل في ختام الدور الأول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (أربع مجموعات) إلى الدور ربع النهائي، بمشاركة 19 منتخبًا يضم لاعبين ينشطون في البطولات الوطنية الإفريقية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313112


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 11 أوت 2025 | 17 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:53
19:17
16:11
12:31
05:33
03:56
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet34°
26° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
35°-24
34°-24
34°-25
35°-26
  • Avoirs en devises
    23924,6

  • (08/08)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,35809 DT        1$ =2,90864 DT
  • Solde Compte du Trésor   (08/08)   1408,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    