بطولة أمم إفريقيا للمحليين: تنزانيا تهزم مدغشقر وتتأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة

حسم المنتخب التنزاني تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025) بعد فوزه على نظيره الملغاشي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على أرضية ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.



وسجل كليمنت مزيز هدفي تنزانيا في الدقيقتين 13 و20، قبل أن يقلص ميكا غريغاس الفارق لمدغشقر في الدقيقة 34.

