بطولة أمم إفريقيا للمحليين: تنزانيا تهزم مدغشقر وتتأهل إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة
حسم المنتخب التنزاني تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 (المؤجلة إلى 2025) بعد فوزه على نظيره الملغاشي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين السبت على أرضية ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل كليمنت مزيز هدفي تنزانيا في الدقيقتين 13 و20، قبل أن يقلص ميكا غريغاس الفارق لمدغشقر في الدقيقة 34.
وبهذا الانتصار، تصدرت تنزانيا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، أمام موريتانيا التي حلت ثانية بـ 4 نقاط عقب فوزها على إفريقيا الوسطى بهدف دون رد. وجاءت بوركينا فاسو ثالثة بـ 3 نقاط، تليها مدغشقر بنقطة واحدة، فيما أنهت إفريقيا الوسطى المنافسات بلا رصيد.
ويتأهل في ختام الدور الأول صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة (أربع مجموعات) إلى الدور ربع النهائي، بمشاركة 19 منتخبًا يضم لاعبين ينشطون في البطولات الوطنية الإفريقية.
