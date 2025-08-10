Babnet   Latest update 23:08 Tunis

المهاجم التونسي محمد علي بن حمود ينتقل الى شباب بلوزداد الجزائري لمدة ثلاثة مواسم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67c2e16ae75f27.52044787_ogqhlinkmpejf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 10:32
      
انتقل المهاجم التونسي لنادي غزل المحلة المصري محمد علي بن حمودة الى نادي شباب بلوزداد الجزائري بعقد لمدة ثلاث سنوات حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية.
      والتحق بن حمودة (27 سنة) بنادي غزل المحلة خلال موسم 2024 قادما من الترجي الرياضي التونسي.
      وفي رسالة بثها اللاعب يوم الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي ''انستغرام'' ودع بن حمودة فريقه غزل المحلة مؤكدا انتقاله لشباب بلوزداد الذي يعتبره "ناديا كبيرا".

      و كتب يقول"انها تجربة جديدة وهامة في مشواري، أتمنى التطور وتحقيق الألقاب".

      وسيكون بن حمودة رابع لاعب يلتحق بشباب بلوزداد خلال الميركاتو الصيفي بعد المهاجم الدولي الألباني ريدون جيجا القادم من نادي غاراباخ من أذربيجان ووسط ميدان نادي بارادو جابر كاسيس والمهاجم عبد النور بلحوسيني من شباب قسنطينة.
ويتواجد شباب بلوزداد حاليا في تربص تحضيري بتونس استعدادا للموسم الكروي الجديد.
      وأنهى شباب بلوزداد بطولة الموسم الفارط في المرتبة الثالثة التي اهلته لخوض مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .

 


