المهاجم التونسي محمد علي بن حمود ينتقل الى شباب بلوزداد الجزائري لمدة ثلاثة مواسم

و كتب يقول"انها تجربة جديدة وهامة في مشواري، أتمنى التطور وتحقيق الألقاب".وسيكون بن حمودة رابع لاعب يلتحق بشباب بلوزداد خلال الميركاتو الصيفي بعد المهاجم الدولي الألباني ريدون جيجا القادم من نادي غاراباخ من أذربيجان ووسط ميدان نادي بارادو جابر كاسيس والمهاجم عبد النور بلحوسيني من شباب قسنطينة.ويتواجد شباب بلوزداد حاليا في تربص تحضيري بتونس استعدادا للموسم الكروي الجديد.وأنهى شباب بلوزداد بطولة الموسم الفارط في المرتبة الثالثة التي اهلته لخوض مسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم .