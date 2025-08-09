Babnet   Latest update 23:08 Tunis

غوارديولا يستبعد مشاركة رودري بقوة في المباريات الافتتاحية للبطولة الانقليزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689720d0c3d455.10823213_egkihfomqpljn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 09 Août 2025 - 14:15
      
قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعب الوسط رودري يتعافى من "إصابة قوية" تعرض لها خلال كأس العالم للأندية مما قد يحد من مشاركة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في المراحل الأولى من الموسم الجديد للبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.
ولم يكشف غوارديولا عن تفاصيل الإصابة لكنه قال إن اللاعب الدولي الإسباني (29 عاما) تعرض لها خلال خسارة الفريق 4-3 أمام الهلال السعودي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية في جويلية الماضي.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رودري يعاني من إصابة في الفخذ.

وعاد رودري للمباريات الرسمية في ماي الماضي بعد ثمانية أشهر من الغياب عن الملاعب بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال غوارديولا للصحفيين قبل مباراة اليوم السبت الودية أمام باليرمو الإيطالي "يتحسن رودري لكنه تعرض لإصابة قوية في المباراة الأخيرة أمام الهلال".
وأضاف "لقد تدرب بشكل أفضل في الأيام القليلة الماضية. نأمل أن يكون لائقا حقا بعد فترة التوقف الدولي (في سبتمبر)".
وتابع "نأمل أن يتمكن من اللعب بعض الدقائق في هذه المباريات (الثلاث الأولى في البطولة الإنقليزية الممتازة) لكن المهم هو ألا يشعر بآلام لأننا لا نريد أن يعود رودري مصابا. سنحاول جاهدين تجنب ذلك".
وأردف "تدرب معنا في آخر فترتين تدريبيتين وهذا أمر جيد".
ويستهل سيتي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، مشواره في البطولة الانقليزية الممتازة خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون واندرارز في 16 أوت.
 


