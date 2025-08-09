غوارديولا يستبعد مشاركة رودري بقوة في المباريات الافتتاحية للبطولة الانقليزية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689720d0c3d455.10823213_egkihfomqpljn.jpg width=100 align=left border=0>

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعب الوسط رودري يتعافى من "إصابة قوية" تعرض لها خلال كأس العالم للأندية مما قد يحد من مشاركة اللاعب الفائز بالكرة الذهبية في المراحل الأولى من الموسم الجديد للبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

ولم يكشف غوارديولا عن تفاصيل الإصابة لكنه قال إن اللاعب الدولي الإسباني (29 عاما) تعرض لها خلال خسارة الفريق 4-3 أمام الهلال السعودي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية في جويلية الماضي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رودري يعاني من إصابة في الفخذ.

