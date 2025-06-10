قابس: وفاة 06 اشخاص واصابة 04 اخرين في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 16 على مستوى واد المقرون بالحامة الغربية
جد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 16 الرابطة بين قابس وقبلي على مستوى واد المقرون بالحامة الغربية، أسفر عن وفاة 06 أشخاص واصابة 04 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد فتحي التواتي، صحفي "وات".
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة قادمة من قبلي باتجاه قابس بشاحنة مخصّصة لنقل السيارات.
وتمثلت صورة الحادث في اصطدام سيارة أجرة قادمة من قبلي باتجاه قابس بشاحنة مخصّصة لنقل السيارات.
وقد تم نقل الجرحى في هذا الحادث على جناح السرعة من قبل سيارات الاسعاف التابعة للحماية المدنية وللمستشفى المحلي بالحامة، لتلقي الاسعافات اللازمة، لتتم بعد ذلك احالة ثلاثة منهم الى المستشفى الجامعي بقابس.
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