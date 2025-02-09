قافلة طبية متعددة الاختصاصات تؤمن أكثر من 800 عيادة مجانية بكل من المستشفى الجهوي بقبلي والمحلي بدوز

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>

حلت صباح الأحد بكل من المستشفى الجهوي بقبلي والمستشفى المحلي بدوز قافلة طبية متعددة الاختصاصات وقد أمنت أكثر من 800 عيادة طبية مجانية لمرضى الجهة في قرابة 30 اختصاصا طبيا وفق ما أكده الاستاذ في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة والمسؤول عن هذه القافلة أنيس مزابي لوات.

واوضح المصدر ذاته ان هذه القافلة تنتظم بالتعاون بين الهلال الاحمر بسوسة وجمعية دار العز لكبار السن وجمعية فرحة للمكفوفين وجمعية شفاء لمرضى السرطان بقبلي، بالشراكة مع المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن والادارة الجهوية للصحة، وهي تهدف إلى تقريب الخدمات الطبية من محتاجيها بالمناطق الداخلية.

وأشار أنيس مزابي الى ان هذه القافلة تضم أكثر من 30 اختصاصا طبيا من بينها امراض القلب والشرايين والامراض الصدرية والطب الباطني وطب العيون، إضافة الى جراحة المجاري البولية وطب النساء والتوليد امراض الكبد والمعدة والجهاز الهضمي الى جانب طب الاطفال وطب الاسنان والامراض النفسية وطب امراض القدمين وطب الانف والحنجرة والاذنين والامراض الجلدية وطب التغذية خاصة مع اقتراب شهر رمضان وما يمكن تقديمه من نصائح لعدد من المرضى حول الطرق السليمة والصحية للغذاء خلال هذا الشهر الكريم.









وأوضح المصدر ذاته ان هذه العيادات الطبية المتنقلة تم تقسيمها لفريقين الاول بالمستشفى المحلي بدوز، والثاني بالمستشفى الجهوي بقبلي، مشيرا الى ان الحالات التي تتطلب مزيد المتابعة او اجراء بعض التدخلات الجراحية سيتم التكفل بها بالمستشفيات الجامعية على غرار المستشفى الجامعي بسهلول والجامعي فرحات حشاد بسوسة.



ومن ناحيته ثمن مدير المستشفى المحلي بدوز صولة رجب هذه البادرة التي تتنزل في اطار استراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات الطبية من محتاجيها بالمناطق الداخلية. وأعرب عن أمله في ان يتمتع اكبر عدد من المرضى بخدمات هذه القافلة التي تجنبهم عناء التنقل لولايات اخرى لاتمام الفحوصات.



وأكدت المنسقة العامة لجمعية دار العز لكبار السن صالحة الدبايبي ان هذه القافلة التي تنتظم بالتعاون بين عدد من الجمعيات الخيرية بالجهة وعدد من المصالح والادارات الجهوية ستمكن المئات من المرضى من التمتع بخدمات طبية في الكثير من الاختصاصات التي تفتقد الجهة لبعضها، مع تمكين بعض الحالات من المزيد من الرعاية الطبية بالمؤسسات الاسشفائية الجامعية مثمنة الدور الهام الذي لعبه الهلال الاحمر بسوسة لانجاح هذه البادرة الانسانية.



وبدورهم عبر عدد من المرضى الذين توجهوا للمستشفى المحلي بدوز للتمتع بخدمات هذه القافلة عن سعادتهم باستقبال هذه العيادات المتنقلة وتوفير فرصة الخضوع لفحوصات وتشخيص من قبل كبار الاطباء في العديد من الاختصاصات وهو ما سيمكن الكثير منهم من متابعة حالاتهم الصحية التي حال بعد المسافات عن المستشفيات الجامعية وما يتطلبه التنقل إليها من عناء ومصاريف طائلة، دون إتمامهم للعلاج. وأوضح المصدر ذاته ان هذه العيادات الطبية المتنقلة تم تقسيمها لفريقين الاول بالمستشفى المحلي بدوز، والثاني بالمستشفى الجهوي بقبلي، مشيرا الى ان الحالات التي تتطلب مزيد المتابعة او اجراء بعض التدخلات الجراحية سيتم التكفل بها بالمستشفيات الجامعية على غرار المستشفى الجامعي بسهلول والجامعي فرحات حشاد بسوسة.ومن ناحيته ثمن مدير المستشفى المحلي بدوز صولة رجب هذه البادرة التي تتنزل في اطار استراتيجية وزارة الصحة لتقريب الخدمات الطبية من محتاجيها بالمناطق الداخلية. وأعرب عن أمله في ان يتمتع اكبر عدد من المرضى بخدمات هذه القافلة التي تجنبهم عناء التنقل لولايات اخرى لاتمام الفحوصات.وأكدت المنسقة العامة لجمعية دار العز لكبار السن صالحة الدبايبي ان هذه القافلة التي تنتظم بالتعاون بين عدد من الجمعيات الخيرية بالجهة وعدد من المصالح والادارات الجهوية ستمكن المئات من المرضى من التمتع بخدمات طبية في الكثير من الاختصاصات التي تفتقد الجهة لبعضها، مع تمكين بعض الحالات من المزيد من الرعاية الطبية بالمؤسسات الاسشفائية الجامعية مثمنة الدور الهام الذي لعبه الهلال الاحمر بسوسة لانجاح هذه البادرة الانسانية.وبدورهم عبر عدد من المرضى الذين توجهوا للمستشفى المحلي بدوز للتمتع بخدمات هذه القافلة عن سعادتهم باستقبال هذه العيادات المتنقلة وتوفير فرصة الخضوع لفحوصات وتشخيص من قبل كبار الاطباء في العديد من الاختصاصات وهو ما سيمكن الكثير منهم من متابعة حالاتهم الصحية التي حال بعد المسافات عن المستشفيات الجامعية وما يتطلبه التنقل إليها من عناء ومصاريف طائلة، دون إتمامهم للعلاج.