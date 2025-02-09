تعيين البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس مدربا جديدا للجيش الملكي المغربي

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أعلن نادي الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد، عن تعيين البرتغالي ألكسندر دوس سانتوس مدربا جديدا للفريق.

وكتب الفريق العسكري على منشور له في صفحته الرسمية على فيسبوك "مرحبا بمدربنا الجديد دوس سانتوس ألكسندر".

وسبق للمدرب البرتغالي (48 سنة) أن أشرف على تدريب أندية بورتو لواندا الأنغولي، وألفيركا وريال سبورت كلوب البرتغاليين.





كما شغل منصب مساعد مدرب أندية إف سي بورتو وسبورتينغ براغا البرتغاليين، والشارقة الإماراتي، وستاد ماليرب كان الفرنسي (دوري الدرجة الأولى). وظل من دون أي ناد بعد أن غادر شهر ديسمبر الماضي النادي الصفاقسي.



وكان الجيش الملكي أعلن يوم الأربعاء الماضي فك ارتباطه بالتراضي مع مدربه الفرنسي هوبيرت فيلود.

ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب البطولة المغربية لكرة القدم برصيد 37 نقطة عقب انتصاره أمس السبت على ضيفه اتحاد طنجة (3-2) لحساب الجولة العشرين. كما شغل منصب مساعد مدرب أندية إف سي بورتو وسبورتينغ براغا البرتغاليين، والشارقة الإماراتي، وستاد ماليرب كان الفرنسي (دوري الدرجة الأولى). وظل من دون أي ناد بعد أن غادر شهر ديسمبر الماضي النادي الصفاقسي.وكان الجيش الملكي أعلن يوم الأربعاء الماضي فك ارتباطه بالتراضي مع مدربه الفرنسي هوبيرت فيلود.ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في ترتيب البطولة المغربية لكرة القدم برصيد 37 نقطة عقب انتصاره أمس السبت على ضيفه اتحاد طنجة (3-2) لحساب الجولة العشرين.