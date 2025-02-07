نفوق 6 أبقار ببوعرقوب بسبب عدوى الحمى القلاعية

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أعلم 3 مربي ماشية بمعتمدية بوعرقوب من ولاية نابل الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب بنفوق 6 رؤوس أبقار بقطعانهم بسبب عدوى الحمى القلاعية، وفق ما كشفه رئيس الاتحاد المحلي سامي الهويدي، اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة "وات".

واعتبر الهويدي أن تسجيل هذه الحالات يؤكد الحاجة الى بذل جهود إضافية، وتمكين منطقة بوعرقوب، التي تعد نحو 1200 مرب للماشية، من طبيب بيطري لتلقيح قطيعهم من مختلف الامراض الذي بدأت تتفشى في المنطقة.

والحمى القلاعية هي مرض فيروسي معدٍ يصيب الحيوان بالحمى والتقرحات في الفم وسيلان اللعاب وارتفاع درجات الحرارة كما يتسبب في نقص في إنتاج الحليب وإجهاض البقرة لجنينها.









من جهة أخرى، لاحظ المصدر ذاته أن عمليات تلقيح القطيع ضد مرض الجلد العقدي (مرض فيروسي يصيب الابقار ولا ينتقل الى الانسان) قد تقدّمت بنسبة 60 بالمائة بفضل جهود بياطرة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.

ودعا، في هذا السياق، بياطرة القطاع الخاص الى تجسيم وعودهم وتعهداتهم التي اعلنت عنها عمادة الاطباء البياطرة بالمساهمة في هذا المجهود الوقائي وتعزيز تدخلات بياطرة القطاع العمومي، مشيرا إلى أن "الطبيب البيطري الذي تعهد بالتدخل في بوعرقوب لم يقم الى اليوم بأي تدخل ولم يقدم اي برنامج لتلقيح القطيع"، وفق قوله. من جهة أخرى، لاحظ المصدر ذاته أن عمليات تلقيح القطيع ضد مرض الجلد العقدي (مرض فيروسي يصيب الابقار ولا ينتقل الى الانسان) قد تقدّمت بنسبة 60 بالمائة بفضل جهود بياطرة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل.ودعا، في هذا السياق، بياطرة القطاع الخاص الى تجسيم وعودهم وتعهداتهم التي اعلنت عنها عمادة الاطباء البياطرة بالمساهمة في هذا المجهود الوقائي وتعزيز تدخلات بياطرة القطاع العمومي، مشيرا إلى أن "الطبيب البيطري الذي تعهد بالتدخل في بوعرقوب لم يقم الى اليوم بأي تدخل ولم يقدم اي برنامج لتلقيح القطيع"، وفق قوله.