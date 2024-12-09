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قابس: رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش يطالب بالنهوض بالبنية التحتية لقطاع الصيد البحري بالجهة

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 21:10 قراءة: 0 د, 52 ث
      
طالب رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش، ساسي علية، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتفاعل مع مشاغل بحارة قابس وخاصة في الجانب المتعلق منها بتطوير البنية التحتية لقطاع الصيد البحري.

وبيّن علية، في تصريح لصحفي "وات"، اليوم الإثنين، أن ميناء الصيد البحري بقابس لم يعد قادرا على استيعاب أسطول الصيد البحري بالجهة الذي يعد أكثر من 800 وحدة صيد، مشيرا إلى أن هذا الاكتظاظ قد يتسبّب، خلال الظروف المناخية الصعبة، في تضرر العديد من مراكب الصيد بسبب احتكاكها ببعضها، ويخلق صعوبة، في بعض الأحيان، لعديد البحارة ويعيق وصولهم الى مراكبهم ونقل تجهيزاتهم البحرية اليها.
وأكد على ضرورة تجسيم مشروع احداث ميناء الصيد البحري بغنوش المعلن عنه في المجلس الوزاري المنعقد في 25 جوان 2015، بما سيساعد على تقريب بحارة غنوش من السواحل الشمالية لولاية قابس التي تعودوا على ممارسة نشاطهم فيها.
...

يذكر أن ولاية قابس التي تضم شريطا ساحليا يمتد على طول 80 كلم تشتمل فقط على منائين للصيد البحري وهما ميناء قابس وميناء الزارات الذي يشكو بدوره من نقائص عديدة كانت في مناسبات عديدة محل تذمر كبير من قبل بحارة الجهة.


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