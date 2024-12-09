وزير الإقتصاد وسفيرة فرنسا يستعرضان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67574d0369e351.91610998_lihnjkqemofpg.jpg width=100 align=left border=0>

مثلت العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و الإستثمار المباشر ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الإثنين 09 ديسمبر 2024 ، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفيرة فرنسا بتونس Anne GUEGUEN .



وأعرب الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي القائم و للافاق المتاحة لمزيد تعزيزه خدمة للمصلحة المشتركة.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سير التعاون المالي وبرامجه للفترة القادمة في ضوء الأولويات الوطنية للتنمية .