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وزير الإقتصاد وسفيرة فرنسا يستعرضان فرص تعزيز التعاون الإقتصادي

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Bookmark article    Publié le Lundi 09 Decembre 2024 - 21:02 قراءة: 0 د, 24 ث
      
مثلت العلاقات الإقتصادية خاصة على مستوى التعاون المالي والفني و الإستثمار المباشر ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر الإثنين 09 ديسمبر 2024 ، وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بسفيرة فرنسا بتونس Anne GUEGUEN .

وأعرب الجانبان خلال اللقاء الذي حضره مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس عن ارتياحهما لمستوى التعاون الثنائي القائم و للافاق المتاحة لمزيد تعزيزه خدمة للمصلحة المشتركة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سير التعاون المالي وبرامجه للفترة القادمة في ضوء الأولويات الوطنية للتنمية .


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