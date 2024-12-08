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البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز النجم الساحلي على شبيبة المنازه 81 - 70

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Bookmark article    Publié le Dimanche 08 Decembre 2024 - 18:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
فاز النجم الرياضي الساحلي اليوم الأحد على ضيفه شبيبة المنازه بنتيجة 81 - 70 لحساب الدفعة الثانية من الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.

وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:

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الأحد 8 ديسمبر 2024

في القاعة الأولمبية بسوسة
النجم الساحلي - شبيبة المنازه 81 - 70

السبت 7 ديسمبر 2024

في قاعة خواجة بالهدية
نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري 69 - 90
في قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - النادي الافريقي 55 - 86
في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان
شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار 85 - 56
في قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي 83 - 58



الترتيب ن ل
1/ شبيبة القيروان 26 14
-/ الاتحاد المنستيري 26 14
-/ النادي الافريقي 26 14
4/ النجم الساحلي 24 14
5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 21 14
6/ اتحاد الانصار 19 14
-/ نجم حلق الوادى 19 14
8/ شبيبة المنازه 18 14
9/نادي كرة السلة بالمهدية 16 14
10/النجم الرادسي 15 14


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