البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: فوز النجم الساحلي على شبيبة المنازه 81 - 70

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فاز النجم الرياضي الساحلي اليوم الأحد على ضيفه شبيبة المنازه بنتيجة 81 - 70 لحساب الدفعة الثانية من الجولة الرابعة عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة.



وفي ما يلي النتائج الكاملة للجولة والترتيب:





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الأحد 8 ديسمبر 2024



في القاعة الأولمبية بسوسة

النجم الساحلي - شبيبة المنازه 81 - 70



السبت 7 ديسمبر 2024



في قاعة خواجة بالهدية

نادي كرة السلة بالمهدية - الاتحاد المنستيري 69 - 90

في قاعة بوهيمة رادس

النجم الرادسي - النادي الافريقي 55 - 86

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

شبيبة القيروان - اتحاد الأنصار 85 - 56

في قاعة قرمبالية

الدالية الرياضية - نجم حلق الوادي 83 - 58







الترتيب ن ل

1/ شبيبة القيروان 26 14

-/ الاتحاد المنستيري 26 14

-/ النادي الافريقي 26 14

4/ النجم الساحلي 24 14

5/ الدالية الرياضية بقرمبالية 21 14

6/ اتحاد الانصار 19 14

-/ نجم حلق الوادى 19 14

8/ شبيبة المنازه 18 14

9/نادي كرة السلة بالمهدية 16 14

10/النجم الرادسي 15 14

