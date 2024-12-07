الاتحاد المنستيري يجدد الثقة في المدرب محمد الساحلي

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أعربت الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المنستيري عن دعمها الكامل للاطار الفني لفريق أكابر كرة القدم الذي يقوده المدرب محمد الساحلي.



وجددت الهيئة التسيرية في بلاغ نشر اليوم السبت على الصفحة الرسمية لنادي عاصمة الرباط دعوتها لجماهير الفريق الى عدم الانسياق وراء الاشاعات التي تهدف الى "زعزعة استقرار النادي والسعي الى عرقلة مسيرته"، وفق البلاغ.





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وأكدت الهيئة التسييرية للاتحاد المنستيري أنّه تقرر تدعيم فرع كرة القدم بكل من منير الوشام بخطة عضو هيئة مكلف بفرع كرة القدم أكابر وشبان، وبمنير بن حسن كمساعد له، اضافة الى تعزيز فرع كرة القدم برئاسة أنيس المنستيري بسمير سلامة بخطة مرافق لفرع كرة القدم أكابر الى جانب خالد الماي.

تجدر الاشارة الى أنّ الاتحاد المنستيري كان قد تعاقد في جويلية الماضي مع المدرب محمد الساحلي للإشراف على المقاليد الفنية للفريق خلفا للمدرب لسعد جردة الشابي.

وخاض الساحلي عديد التجارب في أوروبا أهمها تدريب منتخب النمسا لأقل من 16 و19 عاما وكان مساعد مدرب لنادي سالزبورغ لمدة ست سنوات كاملة.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحبي الصدارة النادي الافريقي والملعب التونسي وذلك بعد مضي عشر جولات من سباق البطولة.

ويستقبل الاتحاد الرياضي المنستيري في الجولة القادمة اتحاد تطاوين.