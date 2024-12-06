بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم السبت 7 ديسمبر الجاري على النحو الاتي :
المجموعة الاولى
قاعة الزواوي س 16
المجموعة الاولى
قاعة الزواوي س 16
الترجي الرياضي - مولدية بوسالم
قاعة سيدي بوسعيد س 16
سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى
قاعة البجاوي بصفاقس س 15
جمعية اتصالات صفاقس - نسر الهوارية
المجموعة الثانية
القاعة الاولمبية بسوسة س 18
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
قاعة قليبية س 16 و 30 دق
الاولمبي القليبي - نادي حمام الانف
قاعة البجاوي بصفاقس س 17
اتحاد نقل صفاقس - فتح حمام الغزاز
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298785