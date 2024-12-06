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بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 21:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم السبت 7 ديسمبر الجاري على النحو الاتي :

المجموعة الاولى
قاعة الزواوي س 16
...

الترجي الرياضي - مولدية بوسالم
قاعة سيدي بوسعيد س 16
سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى
قاعة البجاوي بصفاقس س 15
جمعية اتصالات صفاقس - نسر الهوارية

المجموعة الثانية
القاعة الاولمبية بسوسة س 18
النجم الساحلي - النادي الصفاقسي
قاعة قليبية س 16 و 30 دق
الاولمبي القليبي - نادي حمام الانف
قاعة البجاوي بصفاقس س 17
اتحاد نقل صفاقس - فتح حمام الغزاز


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