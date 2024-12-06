بطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة: برنامج مباريات الجولة الخامسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الخامسة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور يوم السبت 7 ديسمبر الجاري على النحو الاتي :



المجموعة الاولى

قاعة الزواوي س 16



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الترجي الرياضي - مولدية بوسالم

قاعة سيدي بوسعيد س 16

سعيدية سيدي بوسعيد - مستقبل المرسى

قاعة البجاوي بصفاقس س 15

جمعية اتصالات صفاقس - نسر الهوارية



المجموعة الثانية

القاعة الاولمبية بسوسة س 18

النجم الساحلي - النادي الصفاقسي

قاعة قليبية س 16 و 30 دق

الاولمبي القليبي - نادي حمام الانف

قاعة البجاوي بصفاقس س 17

اتحاد نقل صفاقس - فتح حمام الغزاز