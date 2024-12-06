جندوبة: نفوق 9 رؤوس ابقار بسبب الاصابة بمرض الجلد العقدي

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سجلت المصالح البيطرية بولاية جندوبة، الى غاية الرابع من الشهر الجاري، نفوق 9 رؤوس ابقار في صفوف قطيع الابقار، الذين اصيبوا بمرض "الجلد العقدي " وهو مرض حيواني بحت ومستجد، وفق تقارير ادارية عرضت على السلط الجهوية بهدف تعزيز المراقبة والمتابعة واتخاذ الاجراءات المستوجبة للحد من انتشار المرض بعد ان شمل 8 معتمديات من مجموع 9 معتمديات بالولاية.



ورفعت المصالح البيطرية (هيكل تابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية)، الى حدود الثالث من ديسمبر الجاري، 38 عينة، من بينها 7 حالات جاءت نتائجها سلبية و12 حالة وردت نتائجها ايجابية، في حين ما زالت بقية الحالات في طور التحليل المخبري.

وللحد من انتشار المرض، تحولت ذات المصالح إلى كل المناطق التي سجلت بها حالات، واوصت الفلاحين بضرورة عزل رأس البقر المريض ومداوة الابقار والاصطبلات مداواة موضعية والاعلام الفوري عن اي حالة بشتبه في اصابتها.



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ووفق مصدر طبي، فان مرض الجلد العقدي هو مرض فيروسي حيواني معد، يصيب قطيع الابقار وينتقل عبر الحشرات خاصة التي تزداد تكثر مع ارتفاع درجات الحرارة، وقد دخل التراب التونسي عبر الحدود الغربية، وذلك أثر تسجيل أول حالة مؤكدة وايجابية باحدى المناطق الحدودية بمعتمدية فرنانة في 13 اوت المنقضي، واوضح ان التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، تعتبر بيئة مساعدة على انتشار هذا المرض.

ومن المنتظر ان تنطلق المصالح البيطرية بولاية جندوبة خلال الأيام القليلة القادمة في حملة تلقيح واسعة، وذلك بعد أن خصصت وزارة الفلاحة كمية من التلاقيح لضمان نجاح الحملة والحد من توسع دائرة إنتشار المرض في صفوف قطيع الابقار.