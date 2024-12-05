السفارة الأمريكية بتونس تعلن عن اطلاق برنامج "مبادرة الكليات المجتمعية" الموجه لطلبة جامعات المناطق الداخلية بتونس

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أعلنت السفارة الأمريكية بتونس، في بلاغ اعلامي لها اليوم الخميس، عن فتح باب الترشح أمام طلبة جامعات المناطق الداخلية بتونس، للالتحاق ببرنامج مبادرة كلية المجتمع 2025 / 2026 (CCI)، مؤكدة أن يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 هو آخر أجل لتقديم المطالب.



ويستهدف برنامج مبادرة الكليات المجتمعية طلبة السنة الأولى والسنة الثانية بجامعات جندوبة والقيروان وقفصة وقابس، ويوفر الفرصة للمشاركين لقضاء عام أكاديمي في كلية مجتمعية في الولايات المتحدة، مع تغطية التكلفة الكاملة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.





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ويتيح البرنامج للطلبة المشاركين طيلة السنة الدراسية بإحدى كليات المجتمع الأمريكية، بناء مهاراتهم التقنية في المجالات التطبيقية، وتعزيز قدراتهم القيادية، وتحسين إتقان اللغة الإنجليزية.



كما يُوفر هذا البرنامج غير المؤهل للحصول على درجة علمية، فرصاً للتدريب المهني وتعلم الخدمات والمشاركة المجتمعية.



وأشارت السفارة الأمريكية بتونس إلى أنه يمكن التقدم بمطلب الالتحاق بهذا البرنامج للطلبة الدارسين في عدد من الاختصاصات من بينها الزراعة والهندسة التطبيقية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، مبينة أن من بين المؤهلات المطلوبة للمترشح أن يكون لديه معرفة عملية أساسية باللغة الإنجليزية.



وستغطي وزارة الخارجية الأمريكية جميع التكاليف المرتبطة بالمشاركة في البرنامج، بما في ذلك الرسوم الدراسية، والمصاريف، والسكن، ومصاريف المعيشة الشهرية، وتغطية التأمين، والكتب الدراسية، وتكاليف السفر الدولي، ورسوم طلب التأشيرة.



وأضافت السفارة الأمريكية إنه سيتم إعلام المترشحين الذين تم اختيارهم عبر البريد الالكتروني، داعية الطلبة المعنيين والراغبين في التقدم بطلب للمشاركة في هذا البرنامج إلى زيارة الموقع الالكتروني التالي للسفارة والخاص بالبرنامج للحصول على أكثر معلومات :



https://tn.usembassy.gov/community-college-initiative-cci-program-announcement/



