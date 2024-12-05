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منوبة: انتفاع 350 طفلة وطفلة ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 05 Decembre 2024 - 13:10 قراءة: 1 د, 5 ث
      
ارتفع عدد الأطفال من أبناء العائلات المعوزة في المعتمديات الأقل تغطية برياض الأطفال، والمنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" بولاية منوبة، الى 350 طفلا هذه السنة، وذلك بعد المصادقة، امس الأربعاء، على انتفاع 83 طفلا وطفلة جدد بالبرنامج، وفق معطيات المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن.

وتم رصد الاعتمادات اللازمة للتكفل بالأطفال وخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينارا شهريا لمدة 09 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية بين 3 و 5 سنوات، و تبذل المندوبية مزيد الجهود لعقد اتفاقيات تعاون مع مزيد من رياض الأطفال، للتعهد بعدد اكبر من أبناء العائلات المعوزة بصفة مجانية، والذي يمكنها من الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لها في البرنامج.
وقد تمت المصادقة خلال جلسة عمل اللجنة الجهوية للنهوض بالطفولة المبكرة "روضتنا في حومتنا" وبرنامج دمج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد المنعقدة امس بإشراف والي منوبة محمود شعيب وبحضور المعتمد الأول رشاد السمعلي والمندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ومندوب حماية الطفولة وممثلين عن الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية .
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وتم في نفس الجلسة، ادماج 06 أطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد برياض الأطفال، مع المصادقة على 23 ملفا تخص أطفالا مقترحين للإنتفاع بخدمات مركبات الطفولة بالجهة في اطار عمل اللجنة الجهوية للقبول والادماج بمركبات الطفولة بولاية منوبة، وذلك بمركبي الطفولة بدوار هيشر والمرناقية الذين يقدمان خدمات تربوية واجتماعية مختلفة .


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