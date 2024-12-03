وزارة الصحة: عيادات متنقلة متعددة الاختصاصات بولاية قبلي أيام 5 و6 و7 ديسمبر الجاري

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء عن تنظيم عيادات متنقلة متعددة الاختصاصات بولاية قبلي أيام 5 و6 و7 ديسمبر الجاري، وذلك بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني والهلال الاحمر التونسي وعدد من منظمات المجتمع المدني.



وتغطي هذه العيادات الطبية المتنقلة مختلف المناطق التابعة لولاية قبلي حيث تنتظم يوم 5 ديسمبر 2024 بالمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفيات المحلية بكل من دوز والفوار والمركز الوسيط برجيم معتوق ومركز التأهيل جنعورة ويوم 6 ديسمبر الجاري بالمستشفى الجهوي بقبلي والمستشفيات المحلية دوز وسوق الاحد والمركزين الوسيطين البليدات ودوز الغربي ومركز التأهيل جنعورة ومركز الصحة الاساسية النويل وتخصص يوم 7 ديسمبر بالمستشفى الجهوي بقبلي لمتابعة واستكمال العمليات الجراحية.





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وتشمل العيادات المتنقلة، حسب بلاغ لوزارة الصحة، عدّة اختصاصات طبية منها بالخصوص الامراض الجلدية وطب الانعاش والتخدير والطب النفسي وجراحة الانف والاذن والحنجرة وطب القلب والشرايين وطب العيون وجراحة القلب والشرايين وجراحة العظام وأمراض النساء والتوليد والجراحة العامة والتصوير الطبي وطب الاطفال