اختتام تظاهرة الطفل الفنان تحت شعار" بالحيطة والحذر نتجنب كل انواع الخطر"

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اختتمت اليوم الاحد بدار الثقافة عمار فرحات بمدينة باجة الدورة الخامسة من تظاهرة الطفل الفنان التى نظمتها دار الثقافة عمار فرحات من 22 الى 24 نوفمبر الجاري تحت شعار "بالحيطة والحذر نتجنب كل انواع الخطر".



وقد تضمنت فعاليات الاختتام تكريم المشاركين فى الورشات حول السلامة المرورية والمسرح والفن التشكيلي وتكريم نادي المسرح بدار الثقافة عمار فرحات لترشحه مؤخرا في المهرجان الاقليمي للمسرح بالمؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية ببنزرتـ إلى جانب عرض تنشيطى للاطفال.

وقال كاتب تصرف للمصالح الثقافية بدار الثقافة عمار فرحات كريم الجندوبي لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء بباجة ان تظاهرة الطفل الفنان ركزت على السلامة المرورية اعتبارا لارتفاع حوادث المرور بتونس، مبينا انه سيتم بعث نادي قار للسلامة المرورية بدار الثقافة عمار فرحات.



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وأبرز ان التظاهرة تهدف الى تشريك اكثر ما يمكن من الاطفال فى التحسيس واكسابهم ثقافة مرورية منذ الصغر مثل ضرورة ارتداء حزام الامان وعدم استعمال الهاتف الجوال، وذلك بالاشتراك مع اطراف فاعلة فى هذا المجال ومنها جمعية تونس للسلامة المرورية والمرصد الوطنى للسلامة المرورية.

وأضاف ان الحملة التحسيسية المنتظمة الجمعة بساحة محول مدينة باجة فى اطار التظاهرة مست عددا كبيرا من السواق والاولياء والاطفال وبينت ان الطفل يمكن ان يكون فاعلا في نشر الثقافة المرورية فى محيطه.

وقد احتضنت دار الثقافة عمار فرحات طيلة ثلاثة ايام ورشات فى الفنون التشكيلية تحت اشراف الاستاذ باسم المنصوري وفى الكورال والاغاني باشراف فتحي الدرويش وفى المسرح باشراف يثرب الحفصي وفى السلامة المرورية بمشاركة الجمعية التونسية للسلامة المرورية وتلامذة مدرستي شارع بورقيبة وفكتور ايقو.