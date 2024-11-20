تونس والكويت توقّعان جملة من اتفاقيات التعاون من بينها تطوير خطوط السّكة الحديدية لنقل الفسفاط

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وقّعت تونس والكويت ، اليوم الأربعاء ، في إطار أشغال الدّورة الرابعة للجنة التونسية الكويتية المشتركة، جملة من الاتفاقيات تهم مجالات شتّى ، من بينها تطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط والتعاون في مجال الأرصاد الجوية والمناخ والخدمات الجوية وتبادل اليد العاملة في القطاع الأهلي.



وتولى التوقيع على الاتفاقيات في اختتام أشغال اللجنة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي ووزير خارجيّة دولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، فضلا عن مسؤولين من البلدين

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وتولى التوقيع على الاتفاقيات في اختتام أشغال اللجنة بمقر الأكاديمية الدبلوماسية بتونس ، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النّفطي ووزير خارجيّة دولة الكويت عبد الله علي عبد الله اليحيا، فضلا عن مسؤولين من البلدين

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وتتمثل هذه الاتفاقيات في التوقيع على اتفاقية قرض مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي ، ومذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت للتعاون الفني في مجال الاعتماد وتقييم المطابقة.



كما تمّ التوقيع على برنامـج تنفيذي لاتفاق التعاون في مجال أنشطة التقييس بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة الكويت للسنوات 2025- 2026 -2027 وبرنامج تنفيذي للسنوات 2025-2027 لاتفاق التعاون الصناعي وكذلك برنامج تنفيذي ثان لمذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات الصناعية للسنتين 2025-2026 ، والتوقيع أيضا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون السياحي للأعوام 2025-2026-2027 وبرنامج تنفيذي في مجال الرياضة للأعوام (2024-2025-2026-2027).