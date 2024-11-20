رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الكويتي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 عبد الله علي اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى العاصمة تونس.ووفق وكالة الأنباء الكويتية كونا, نقل اليحيا الى رئيس الجمهورية، تحيات الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وتمنياته للجمهورية التونسية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس تحياته إلى أمير الكويت وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها مزيداً من التطور والنماء.