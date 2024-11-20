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تونس تنال عضوية بمجلس ادارة التقييس بمعهد المواصفات والمقاييس بالدول الاسلامية

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 14:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
قرّر مجلس الاعتماد بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية المنعقد بإسطنبول، تركيا، يومي 12 و13 نوفمبر 2024 انتخاب تونس ممثّلة في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية عضوا بمجلس إدارة التقييس للمعهد للفترة الممتدة بين 2025 و2027.

واكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ لها، الاربعاء، في ما يهم انتخابات أعضاء هياكل التسيير، انه تم، أيضا، انتخاب المجلس الوطني للاعتماد ممثلا لتونس في مجلس الاعتماد بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية للفترة ذاتها.

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وستمكّن عضوية تونس بهذه الهياكل التسييرية للمعهد الاسلامي المذكور من تعزيز مكانة تونس على الصعيدين الدولي والاقليمي في مجال التقييس والاعتماد، مما من شأنه أن يساهم في دفع العمل المشترك والتعاون مع الدول الاسلامية الأعضاء في مجلس الاعتماد بمعهد المقاييس بالدول الاسلامية التي يضم 47 دولة إلى حدّ الآن.


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