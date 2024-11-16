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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الاستثمار السعودي

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Bookmark article    Publié le Samedi 16 Novembre 2024 - 18:23 قراءة: 0 د, 25 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح السبت، بقصر قرطاج، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، خالد بن عبد العزيز الفالح.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين تونس والسعودية.
وأكّد أن تونس تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسيّة.
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