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وزير الاقتصاد ونائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى يؤكّدان على الحرص المشترك لمزيد تعزيز التعاون الثنائي.

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Bookmark article    Publié le Vendredi 15 Novembre 2024 - 13:39 قراءة: 0 د, 46 ث
      
التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 ب MIYAZAKI Katsura نائبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(JICA) التي تؤدي زيارة عمل الى تونس.

وكانت المقابلة التي حضرها سفير اليابان بتونس TAKESHI Osuga مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التّعاون الماليّ والفنيّ بين تونس واليابان ومدى التّقدم في تنفيذ بعض المشاريع المموّلة من قبل الوكالة فضلا عن الفرص والآفاق المتاحة لمزيد تعزيزه في المرحلة القادمة.

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وعبّر سمير عبد الحفيظ عن ارتياحه لمستوى التّعاون القائم بين تونس والوكالة اليابانيّة للتّعاون الدّولي الذي انطلق منذ سنة 1975 والذي يجسّم متانة الرّوابط بين البلدين الصّديقين، معربا عن تطلّعه إلى أن يشهد هذا التعاون مزيدا من التطوّر والتنوّع على ضوء البرنامج الإصلاحيّ للدولة التونسية والأولويات الوطنيّة على مستوى التنمية المستدامة.

من جانبها نوّهت MIYAZAKi Katsura بتميّز التعاون الثّنائي القائم بين الجانبين وعلى استعداد الوكالة وحرصها لمزيد توطيده وتوسيع مجالاته بما يستجيب لأولويات تونس وأهدافها التنموية خاصة في المجالات ذات العلاقة بالبُنية التحتيّة والطّاقة والتغيّرات المناخيّة والمياه.


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