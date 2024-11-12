وزير الخارجية يبحث مع مدير اتحاد "يونا" سبل تطوير التعاون بين الاتحاد ووكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"

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تطرق وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفظي، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالمدير العام لاتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي بجدّة "يونا" محمد بن عبد ربه اليامي، إلى السبل الكفيلة بتطوير التعاون القائم بين الاتحاد ووكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، قصد التعريف بتونس وخياراتها السياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية على قاعدة الشفافية والحرفية والموضوعية.



واطّلع الوزير، خلال هذا اللقاء الذي انعقد في أعقاب مشاركة في أشغال القمّة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض (المملكة العربية السعودية)، على منهجية عمل هذه المؤسسة الإعلامية الإسلامية بالاعتماد على وسائل الاتصال الحديثة، والتعريف بإنجازات دول المنظمة على أوسع نطاق ممكن، بفضل توفرها على منظومة إعلامية تقوم بنشر مادّة إعلامية تصدر عن مختلف الوكالات الرسمية للبلدان الأعضاء، وتتم ترجمتها الى ما يقارب الخمسين لغة.





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كما أجرى النفطي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، لقاء مع الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي قطب مصطفى سانو، تمّ خلاله التداول بخصوص برامج عمل المجمع في سبيل نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تكرس مبادئ الوسطية والاعتدال والتسامح كسبيل للتعايش السلمي بين كافة المسلمين وسائر شعوب العالم.



وتم في هذا الصدد، التنويه بإسهام تونس وعلمائها على مرّ التاريخ في تأسيس هذا الصرح العلمي والفقهي العتيد ونشر القيم الإسلامية الفُضلى، وبحرص تونس على مواصلة التعاون مع مجلس إدارة مجمع الفقه الإسلامي.



يشار الى أن وزير الشؤون الخارجية، ترأس أمس الإثنين الوفد التونسي المشارك في قمة المتابعة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض، والتي خُصّصت لبحث تحرّك عربي وإسلامي جماعي لوقف الحرب الجائرة التي يشنّها الكيان المحتلّ على الشعب الفلسطيني الأعزل.



وأجرى الوزير على هامش هذه القمة، عددا من اللقاءات مع نظرائه من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

