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البطولة الافريقية للتجديف الشاطئي سرعة: المنتخب التونسي يحرز اللقب القاري

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Bookmark article    Publié le Lundi 11 Novembre 2024 - 20:11 قراءة: 0 د, 39 ث
      
احرز المنتخب الوطني التونسي للتجديف لقب النسخة الثانية من بطولة افريقيا للتجديف الشاطئي سرعة في مختلف الاصناف والسباقات التي اسدل عليها الستار اليوم الاثنين بالمنتجع السياحي بورتو مارينا بجمهورية مصر العربية اثر احرازه 6 ميداليات ذهبية وفضيتين.


وجاءت الميداليات الذهبية التونسية بفضل يسر الهذلي فردي وسطيات ومحمد ريان حفصة فردي اقل من 23 سنة وهاني سبايتية فردي اكابر وخديجة الكريمي فردي كبريات وهاني سبايتية وسارة الزمالي وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي في سباق رباعي قائدة دفة مختلط اكابر بينما تحصل كل من يسري الهذلي فردي اواسط وايهاب اعوان ويسر الهذلي ويلدس العثماني
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ويسري الهذلي وسلمى الذوادي في سباق رباعي قائدة دفة مختلط اواسط.
يذكر ان المنتخب المصري تحصل على المركز الثاني في البطولة القارية ب3 ذهبيات و4 فضيات فيما حلت الجزائر في المركز الثالث ب3 فضيات و3 برونزيات .


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