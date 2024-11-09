البطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي (مصر 2024): المنتخب التونسي يضيف 8 ميداليات جديدة الى رصيده

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اضافت النخبة التونسية للتجديف التي تشارك في منافسات النسخة السادسة عشرة للبطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي التي يحتضنها المنتجع السياحي بورتو ماريانا المصري الى غاية 9 نوفمبر الجاري 8 ميداليات جديدة (4 ذهبيات و مثلها من الفضة) لرصيد تونس مع نهاية مسابقات اليوم الثاني للبطولة.



وجاء المعدن النفيس بفضل خديجة الكريمي التي تمكنت من احراز الميدالية الذهبية في مسابقة فردي كبريات خفيف وغيث القادري ومحمد الكريمي في مسابقة زوجي اكابر خفيف و كذلك فادي حمودة في صنف اقل من 23 سنة ويسر الهذلي في الوسطيات.



وجاء المعدن النفيس بفضل خديجة الكريمي التي تمكنت من احراز الميدالية الذهبية في مسابقة فردي كبريات خفيف وغيث القادري ومحمد الكريمي في مسابقة زوجي اكابر خفيف و كذلك فادي حمودة في صنف اقل من 23 سنة ويسر الهذلي في الوسطيات.

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ومن جهة اخرى تحققت الميداليات الفضية عن طريق سارة الزمالي (فردي كبريات) و محمد يسري الهذلي (فردي اواسط)

وهاني سبايتية (فردي اكابر) وهاني سبايتية و محمد ريان حفصة وفادي بن حمودة وغيث القادري (رباعي اكابر).



وارتفعت الحصيلة الجملية التي حققها المنتخب التونسي للتجديف الى 17 ميدالية (8 ذهبيات و 6 فضيات و 3 ميداليات برونزية)

وكانت النخبة التونسية للتجديف حصدت امس الجمعة 9 ميداليات توزعت الى( 4 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات) ضمن .منافسات اليوم الاول للمسابقة

وتعرف النسخة 16 للبطولة الافريقية للتجديف الكلاسيكي مشاركة منتخبات تونس ومصر والجزائر والكوت ديفوار والسودان وليبيا واوغندا.

وسيشارك المنتخب التونسي للتجديف بداية من يوم الاحد 10 نوفمبر الجاري في منافسات التجديف الشاطئي وهو اختصاص جديد سيدخل المنافسات ضمن الالعاب الاولمبية لوس انجلس 2028.