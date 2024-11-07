كاتب الدولة المكلف بالأمن يؤدي زيارة تفقد إلى ولاية تطاوين

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أدّى كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن سفيان بالصّادق، اليوم الخميس، زيارة تفقّد إلى الوحدات الأمنيّة العاملة بولاية تطاوين مرفُوقا بعدد من الإطارات العُليا للوزارة للإطلاع على ظرُوف عملها.



وشملت زيارة كاتب الدولة، وفق بلاغ أصدرته وزارة الداخلية، تفقد مقرّ إقليم الحرس الوطني بتطاوين أين أشرف على جلسة عمل جمعته بالإطارات الأمنيّة الجهويّة بحضُور والي الجهة.





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ودشن أثناء ذات الزيارة قاعة العمليّات بالمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بتطاوين قبل أن يتوجه إلى مقرّ الإدارة الجهويّة للحماية المدنيّة وفرقة الحدُود البرّية للحرس الوطني برمادة وعديد النقاط الأمنيّة للإطلاع على حُسن سير العمل وتفقد الوحدات الأمنيّة العاملة بها.



كما أدّى كاتب الدّولة بهذه المُناسبة زيارة للمعبر الحدُودي بالذهيبة حيث اطلع على ظرُوف العمل به، معبّرا عن حرصه على مزيد تحسين ظرُوف عمل الأمنيّين وتسهيل المُرور بالمعبر وجودة الخدمات المُقدّمة للمُسافرين.



واختتم زيارتهُ بتفقد المركز الحدُودي للحرس الوطني بمغنِي حيث أشرف على عمليّة بيضاء حول التصدّي لعمليّة إرهابيّة ومُحاولة اقتحام مقرّ أمني.



وقد مثّلت الزيارة مُناسبة اطلع أثناءها كاتب الدّولة على مدى جاهزيّة الوحدات الأمنيّة وأنصت لمشاغل الأمنيّين من مُختلف الأسلاك مُنوّها بما تتحلّى به الوحدات الأمنيّة من انضباط ووطنيّة عالية.



ودعا بالصادق الوحدات الأمنية العاملة بالجهة إلى مزيد البذل والعطاء والرّفع من درجة الأهبة العمليّاتيّة والسّعي للتصدّي لمُختلف الجرائم على غرار اجتياز الحدُود البريّة وترويج وتهريب المُخدّرات بجميع أنواعها والجرائم الإرهابيّة ومُكافحة ظاهرة الاحتكار والمُضاربة والحفاظ على الأمن العام.