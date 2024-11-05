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البطولة الافريقية للتجديدف الكلاسيكي والشاطئي بمصر من 7 الى 12 نوفمبر: المشاركة التونسية تسجل حضورها بـ 13 رياضيا

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خديجة الكريمي، وسلمى الذوادي
Bookmark article    Publié le Mardi 05 Novembre 2024 - 15:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
يشارك المنتخب الوطني التونسي للتجديف، من 7 إلى 12 نوفمبر، في البطولة الإفريقية للتجديف الكلاسيكي والتجديف الشاطئي المخصصة لفئتي الأكابر وتحت 23 سنة والشباب (ذكور واناث)، التي ستحتضنها مدينة العلمين بمصر.

ويمثل تونس خلال هذه البطولات 13 رياضيا (فتيات وفتيان)، وهم غيث القادري، وهاني سبايتية، وفادي بن حمودة، ومحمد ريان حفصة، ومحمد الكريمي، ومحمد يسري الهذلي، وإيهاب لغوان بالنسبة للذكور، و خديجة الكريمي، وسلمى الذوادي، وسارة الزمالي، وأمينة الزمالي، ويسر الهذلي، ويلدس العثماني بالنسبة للاناث.

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وإلى جانب مصر الدولة المضيفة وتونس، سيشهد هذا اللقاء القاري، الأول من نوعه في هذا التخصص، مشاركة تسع دول أخرى في اختصاص التجديف الكلاسيكي وهي الجزائر والمغرب وليبيا وناميبيا وبنين والسنغال والكوت ديفوار وأوغندا والسودان.

وفيما يتعلق باختصاص التجديف الشاطئي، فسيقام أيضا بمشاركة 11 دولة وهي: مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جنوب أفريقيا، ناميبيا، الكوت ديفوار، زيمبابوي، بنين، وأوغندا.



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