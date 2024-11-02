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"الكنام " يشرع مع نهاية سنة 2024 في التكفل بنسبة 100 بالمائة من تكاليف عمليات استئصال أورام الرئة (رئيس جمعية جراحة الصدر)

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رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر، بلحسن السماتي
Bookmark article    Publié le Samedi 02 Novembre 2024 - 15:51 قراءة: 0 د, 42 ث
      
قال رئيس الجمعية التونسية لجراحة الصدر، بلحسن السماتي، اليوم السبت، "إنه من المنتظر أن يتم التكفل 100 بالمائة بتغطية تكاليف عمليات استئصال أورام سرطان الرئة بالقطاع الخاص من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض"الكنام"، موفى سنة 2024".
وأوضح، في تصريح إعلامي على هامش أشغال المؤتمر السنوي الثالث للجمعية بمقر الاكاديمية الدبلوماسية بتونس، أن " الكنام" لا يتكفّل، حاليا، بتكاليف جراحة استئصال الأورام الخبيثة بالمصحّات الخاصّة، مضيفا أنه سيتم، بمقتضى قرار وزاري مع موفّى السّنة الجارية التكفّل بهذه العمليات في القطاع الخاص.
وأضاف أن عدّة شركات تأمين خاصّة، أطلقت برامج تأمين صحّي، يتكفّل بنسب هامّة بهذه الأنواع من السّرطانات.
ولفت إلى أن القطاع العام يؤمن سنويا قرابة 600 عملية جراحية لاستئصال ورم رئوي خبيث بالمؤسسات الاستشفائية، مشيرا إلى غياب إحصائيات دقيقة حول أعداد المصابين بسرطان الرئة.
...

وقدّر السماتي أن تونس تعدّ حاليا نحو 5 الى 6 آلاف حالة اصابة.


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